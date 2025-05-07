Kamp ve Piknik Ekipmanlarına İlgi Artıyor

Bahar aylarıyla kamp ve piknik ekipmanlarının satışları artarken, ailelerin doğa tatiline olan ilgisi bu kategorideki alışverişlerin hem hacmine hem de çeşitliliğine yansıyor.

Kamp ve piknik ekipmanı alışverişlerinde 30-40 yaş grubu öne çıkarken, sipariş yoğunluğu en çok İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir ve Bursa'da gözlemleniyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla özellikle hafta sonlarında açık alanlarda geçirilen sürelerin arttığını söyledi.

Şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşların yeşil alanlara yöneldiğini belirten Çevikoğlu, "Bu eğilim, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında piknik ve kamp ürünlerine olan ilgiyi gözle görülür şekilde artırıyor. Son yıllarda kamp turizminin de gelişmesiyle birlikte kamp ekipmanlarının satışlarında ciddi bir artış gözleniyor." dedi.

Çevikoğlu, bu kapsamda tüketicilerin piknik ve kamp malzemelerine yönelik ihtiyaçlarını artık ağırlıklı olarak e-ticaret platformları üzerinden karşılamayı tercih ettiğini kaydederek, "Tüketici talebinin artmasıyla birlikte ürün gamında da belirgin bir çeşitlenme yaşanıyor. Özellikle katlanabilir sandalye, termos, çadır, portatif masa, fener ve soğutucu kutular gibi fonksiyonel ürünler ön plana çıkıyor. Tek kullanımlık ürünler ve taşınabilir mutfak gereçleri de yaz aylarında yoğun rağbet gören ürün grupları arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Outdoor sektöründeki büyümeyi fark eden üretici firmaların artık kamp ürünlerini sadece doğa tatilleriyle sınırlı değil, aynı zamanda şehir hayatında da kullanılabilecek şekilde konumlandırdığını anlatan Çevikoğlu, dört mevsim giyilebilir ayakkabılar, bisiklet aksesuarları veya kamp sandalyeleri gibi ürünlerin şehir yaşamında da fonksiyonel şekilde kullanılabildiğini söyledi.

"Sipariş yoğunluğu en çok İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir ve Bursa'da"

Çevikoğlu, tüketici profiline bakıldığında kamp ve doğa ekipmanlarına olan ilginin artık yalnızca erkek kullanıcılarla sınırlı olmadığını, kadınların da bu alandaki talebi önemli ölçüde artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaş aralığı olarak ise 30-40 yaş grubu öne çıkıyor. Sipariş yoğunluğu en çok İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir ve Bursa illerinde gözlemleniyor. Kargo hizmetlerinin hızlanması ve yaygınlaşması da bu alandaki e-ticaret hareketliliğini destekleyen önemli faktörlerden biri. Artık çadır, kamp mutfağı, uyku tulumu gibi hacimli ürünler dahi e-ticaret üzerinden kolaylıkla sipariş edilebiliyor."

Öne çıkan ürün grupları arasında çadır, uyku tulumu, kamp lambası, termos, katlanabilir masa-sandalye setleri ve doğa yürüyüşü ekipmanlarının (matara, baton, şapka, güneş koruyucu ürünler) yer aldığını ifade eden Çevikoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Ayrıca ailelerin doğa tatiline olan ilgisinin artması, bu kategorideki alışverişlerin hem hacmini hem de çeşitliliğini artırıyor. Bahar dönemine özel kampanyalar da satışları destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. E-ticaret platformlarında kamp ve piknik ürünlerine yönelik düzenlenen sezonluk indirimler, ücretsiz kargo fırsatları, taksitli ödeme seçenekleri ve set ürün kampanyaları, tüketicilerin alışveriş kararlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle yaz sezonu öncesinde yapılan kampanyaların, hem bireysel hem aile bazlı alışverişlerde dikkat çekici bir artışa yol açtığı gözlemleniyor."

Satışlar geçen aya göre yüzde 50 arttı

Hepsiburada'dan verilen bilgilere göre, bahar aylarının gelişiyle açık hava ürünlerine olan ilgi hızla artıyor.

Kamp ekipmanları kategorisinde geçen aya kıyasla ciddi hareketlilik yaşanırken, kamp ocakları, uyku tulumları, termos ve tabure, sandalye, masa grubu gibi ürünlerde satışlar geçen aya göre yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi.

Sezonun başlamasıyla özellikle pratik kullanım sunan taşınabilir soğutuculara ilişkin de talepte artış yaşanıyor.