Kamil Koç'un Erzurum acentesi filosuna 13 adet yeni otobüs kattı

2015 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana da Kamil Koç'un Erzurum acentesi olarak faaliyetlerini sürdüren Karagül Holding & Arif Şenkuş, yeni otobüs yatırımları kapsamında filosuna 13 adet, sıfır kilometre TEMSA Maraton kattı.

Türkiye karayolu yolcu taşıma sektörünün öncü markalarında Kamil Koç, filosunu son model otobüslerle güçlendirmeyi sürdürüyor. Şirketin, yolculuk deneyimini farklı hale getirme yaklaşımı doğrultusunda firmanın Erzurum acentesi Karagül Holding & Arif Şenkuş, filosunu son model otobüslerle güçlendirdi. Faaliyete başladığı 2015 yılından bu yana Kamil Koç'un Erzurum acentesi olarak markanın bünyesinde hizmet veren ve son olarak gücünü Arif Şenkuş ile birleştirerek, yoluna Karagül Holding & Arif Şenkuş olarak devam eden acente, yeni araç yatırımı kapsamında filosuna 13 adet, sıfır kilometre TEMSA Maraton kattı.

Yeni araçlar için 21 Eylül'de düzenlenen teslimat törenine şehrin mülki idare amirlerinden Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir'in yanı sıra acente adına firma sahipleri Arif Şenkuş, Ekran Karagül, Mustafa Karagül, Menderes Karagül, şirketi temsilen Kamil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Koordinatörü Umut Özcan, Güney Marmara ve Ege Bölge Koordinatörü Aydın Tokatlı, Akdeniz ve Çukurova Bölge Koordinatörü Mustafa Aktürk, Cem Kıral Kuzey Marmara Otogar Müdürü ile TEMSA adına da TEMSA Türkiye Satış Direktörü Baybars Dağ ve TEMSA Bölge Satış Müdürü İlker Canpolat katıldı.

"Yenilikçi filomuz ile bugün Türkiye'nin en çok tercih edilen markasıyız"

Törende konuşan Mehmet Türkyılmaz, son model araçlarla yolculuk deneyimini çok daha üst seviyeye çıkardıklarını belirterek, "Şirket olarak, işimizi yaparken daima en iyiyi sunma hedefiyle çalışıyoruz. Bu yaklaşımımız sayesinde de bugün Türkiye'nin en çok tercih edilen markasıyız. Her gün Türkiye'nin farklı noktalarında yola çıkan bine yakın aracımızla, insanları sevdiklerine kavuşturuyoruz. Firma olarak amacımız; kuruluşuna ve gelişimine öncülük ettiğimiz bu sektörde hizmet çıtasını sürekli yukarıda tutmak ve yolcularımızı en iyi araçlarda ağırlamaktır. Bu yüzden de iş ortaklarımızla birlikte araç filomuzu sürekli yeniliyor, gençleştiriyor ve daha da güçlendiriyoruz. Bugün de kurulduğu günden bu yana bizim Erzurum acentemiz olarak, başarıyla bölge insanına hizmet veren Karagül Holding & Arif Şenkuş'un yeni araçlarını teslim almanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni araçlarımızla birlikte filomuz bugün çok daha genç ve çok daha dinamik hale geldi. Yeni yatırımlarla şirketimizin hizmet kalitesine yaraşır bir şekilde araç filomuzu gençleştirmeye ve yolcularımıza en yeni araçlarımızla hizmet sunmaya devam edeceğiz. Yeni otobüslerimiz markamıza, firmamıza ve yolcularımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Kamil Koç ismine yaraşır araç ve hizmet kalitesi ile çalışmalısınız"

Firma sahipleri Arif Şenkuş ve Ekran Karagül de, şunları söyledi:

"Kamil Koç gibi seyahat sektöründe ilkleri gerçekleştirmiş bir köklü marka altında çalışıyorsanız, daima en iyiyi sunmalısınız. Çünkü araçlarınızda taşıdığınız marka isminin sektörde çok özel bir yeri var ve o isme yaraşır araçlarla yine o isme yaraşır bir hizmet kalitesi ile çalışmalısınız. Biz de böylesine güçlü ve sektörün lideri bir marka altında çalışmaktan, yol arkadaşlığı yapmaktan çok mutlu ve gururluyuz. Kamil Koç'un adını ve hizmet kalitesini en iyi şekilde teslim etmek için de bugün filomuzu 13 adet yeni TEMSA Maraton ile güçlendirdik. Yeni araçlarımız ile yolcularımıza çok daha keyifli ve konforlu bir seyahat deneyimi yaşatacağız. Yeni araçlarımızın hem markamıza hem bizlere hem de yolcularımıza hayırlı olmasını diliyoruz." - ERZURUM