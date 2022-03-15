Kamerun'da pirinç, mısır, darı ve sorgum ihracatı yasaklandı - Haberler

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Kamerun'da pirinç, mısır, darı ve sorgum ihracatı yasaklandı

AA - Ahmet Emin Dönmez - Ekonomi
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Kamerun'da pirinç, mısır, darı ve sorgum ihracatı yasaklandı

Kamerun'da Ticaret Bakanlığı, pirinç, mısır, darı ve sorgum ürünlerine ihracat yasağı getirdi.

Kamerun'da Ticaret Bakanlığı, pirinç, mısır, darı ve sorgum ürünlerine ihracat yasağı getirdi.

Yapılan açıklamada, Ticaret Bakanı Luc Magloire Atangana Mbarga'nın bölge valiliklerine hububat ihracatına dair alınan yeni kararları ilettiği belirtildi.

Açıklamada, yerel piyasadaki fiyat artışları ve tedarik sorunu gerekçe gösterilerek, pirinç, mısır, darı ve sorgum ürünlerine ihracat yasağı getirildiği belirtildi.

Kamerun'un kuzeyinde üretilen hububat genellikle komşu ülkelere ihraç ediliyordu.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Kamerun, İhracat, Pirinç, Ekonomi, Haberler

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