Kamboçya, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin katkılarını vurguladı

Kamboçya Başbakanı Samdech Techo Hun Sen, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıl dönümü kutlamalarında, inisiyatifin Kamboçya'nın sosyoekonomik kalkınmasına ve yoksulluğun azaltılmasına yaptığı büyük katkıları vurguladı.

SIHANOUKVILLE, Kamboçya, 22 Mayıs (Xinhua) -- Kamboçya, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin (BRI) 10. yıl dönümünü kutlayarak, inisiyatifin Kamboçya'nın sosyoekonomik kalkınmasına ve yoksulluğun azaltılmasına yaptığı büyük katkıları vurguladı.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin amiral gemisi projesi Sihanoukville Özel Ekonomik Bölgesi'nde (SSEZ) düzenlenen kutlama etkinliğine Kamboçya Başbakanı Samdech Techo Hun Sen ve Çin'in Kamboçya Büyükelçisi Wang Wentian katıldı.

Hun Sen, İnisiyatif kapsamında Kamboçya'da yollar, köprüler, limanlar, enerji santralleri, otoyollar, özel ekonomik bölgeler, havaalanları ve stadyum gibi birçok mega projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Hun Sen, Sihanoukville Özel Ekonomik Bölgesi'ndeki 175 fabrikada çalışan 24.000'den fazla işçinin katıldığı etkinlikte, "Kuşak ve Yol İnisiyatifi yalnızca Kamboçya'ya değil, aynı zamanda ASEAN'a (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) ve diğer katılımcı ülkelere de büyük fayda sağladı" dedi.

İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'ndan oluşan Kuşak ve Yol İnisiyatifi, eski İpek Yolu ticaret rotaları üzerinde ve ötesinde Asya'yı Avrupa ve Afrika'ya bağlayan ticaret ve altyapı ağları kurmak amacıyla 2013 yılında Çin tarafından önerilmişti.

Son on yılda 151 ülke ve 32 uluslararası kuruluş, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında belgeler imzaladı.

Hun Sen, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin bölgede ve dünyada çapındaki ülkelerde ortak barışı, kalkınmayı ve ekonomik refahı desteklemek için tasarlandığını söyledi.

Hun Sen, "Kuşak ve Yol İnisiyatifi karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ve herkes için kazan-kazan çıktıları doğurdu" diye ekledi.

Kamboçya ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerde 65. yıla girilirken, Hun Sen ikili ilişkilerin tarihteki en yüksek düzeyine ulaştığını belirterek, iki ülke arasındaki "sağlam dostluğun" "sarsılmaz" olduğuna dikkat çekti.

Büyükelçi Wang ise alan ve doluluk açısından Kamboçya'daki en büyük sanayi bölgesi olan Sihanoukville Özel Ekonomik Bölgesi'nin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında Çin ile Kamboçya arasındaki tatbiki işbirliği için model bir proje olduğunu söyledi.

"Bu özel ekonomik bölge, Sihanoukville eyaletindeki ekonomik büyümenin lokomotifi haline geldi ve yerel halka garantili iş fırsatları sundu" dedi.

Etkinlikte Hun Sen, Çinli lastik üreticisi Jiangsu General Science Technology'nin bir yan kuruluşu olan ve Sihanoukville Özel Ekonomik Bölgesi'ne yeni gelen 300 milyon ABD doları değerindeki General Tire Technology (Kamboçya) fabrikasının da resmi açılışını yaptı.