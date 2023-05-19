Kamboçya, Çinli Şirketle İkinci Ekspres Yol İçin İmtiyaz Sözleşmesi İmzaladı

Kamboçya, başkent Punom Pen ile Vietnam sınırı yakınlarındaki Svay Rieng vilayetinin Bavet kentini birbirine bağlayacak ikinci ekspres yolunun inşası ve işletmesine yatırım yapacak olan Çin Yol ve Köprü Şirketi'yle (CRBC) imtiyaz sözleşmesi imzaladı.

PUNOM PEN, 19 Mayıs (Xinhua) -- Kamboçya, başkent Punom Pen ile Vietnam sınırı yakınlarındaki Svay Rieng vilayetinin Bavet kentini birbirine bağlayacak ikinci ekspres yolunun inşası ve işletmesine yatırım yapacak olan Çin Yol ve Köprü Şirketi'yle (CRBC) imtiyaz sözleşmesi imzaladı.

Sözleşme, Punom Pen'de Kamboçya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sun Chanthol ile CRBC Kamboçya Ofisi Genel Müdürü Zhou Yong arasında imzalandı.

Törende konuşma yapan Chanthol, Punom Pen-Bavet Eskpres Yolu'nun toplamda 135,1 kilometre uzunluğunda olacağını ve maliyetinin 1,35 milyar ABD doları olarak tahmin edildiğini söyledi.

Bakan, ekspres yolun temel atma töreninin 7 Haziran'da yapılacağını ve inşaatın dört yılda tamamlanmasının beklendiğini dile getirdi.

Chanthol, "CRBC, ekspres yolun inşasına yap-işlet-devret modeliyle yatırımda bulunacak ve 50 yıllık sürenin sonunda yolu hükümete devredecek" dedi.

CRBC, geçen yılın Ekim ayında işletmeye açılan Punom Pen ile Sihanoukville arasındaki ilk ekspres yolun da yükleniciliğini yapmıştı.