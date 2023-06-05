Kamboçya Başbakanı, Ülkesinin 2027'ye Kadar Az Gelişmiş Ülke Statüsünden Çıkacağını Söyledi

Kamboçya Başbakanı Samdech Techo Hun Sen, ülkesinin 2027 yılına kadar az gelişmiş ülke statüsünden çıkmasının beklendiğini ve üst-orta gelirli ülke olma hedefine 2030'da ulaşacaklarına inandığını söyledi. Hun Sen, krallığın ekonomisinin Kovid-19 pandemisi sonrası dönemde iyi bir şekilde toparlandığını ve GSYİH büyümesinin 2022'deki yüzde 5,2 seviyesinden 2023'te yüzde 5,6'ya çıkmasının beklendiğini belirtti.

PHNOM PENH, 5 Haziran (Xinhua) -- Kamboçya Başbakanı Samdech Techo Hun Sen, ülkesinin 2027 yılına kadar az gelişmiş ülke statüsünden çıkmasının beklendiğini söyledi.

Pazartesi günü Hun Sen, başkent Phnom Penh'deki Kraliyet Hukuk ve İktisat Üniversitesi'nde yaklaşık 6 bin öğrencinin katıldığı mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "Kamboçya'nın en geç 2027'ye kadar az gelişmiş ülke statüsünden çıkacağına ve üst-orta gelirli ülke olma hedefimize 2030'da ulaşacağımıza inancım tam" diye konuştu.

Hun Sen, "Barış ve siyasi istikrarın sürdürülmesi bu hedeflere ulaşmanın en önemli ön şartıdır" dedi.

Hun Sen, krallığın ekonomisinin Kovid-19 pandemisi sonrası dönemde iyi bir şekilde toparlandığını ve GSYİH büyümesinin 2022'deki yüzde 5,2 seviyesinden 2023'te yüzde 5,6'ya çıkmasının beklendiğini söyledi.

Kamboçya Ticaret Bakanlığı'nın devlet müsteşarı ve sözcüsü Penn Sovicheat, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşması, Kamboçya-Çin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ve Kamboçya-Kore Cumhuriyeti Serbest Ticaret Anlaşması'nın Kamboçya'nın az gelişmiş ülke statüsünden çıkıp 2030 yılında üst-orta gelirli, 2050 yılında ise yüksek gelirli bir ülke olma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağını söyledi.

Sovicheat, Xinhua'ya verdiği demeçte, "RCEP, diğer ikili Serbest Ticaret Anlaşmaları ile birlikte yalnızca krallığın sürdürülebilir ticaret büyümesine destek vermekle yetinmedi, aynı zamanda daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekmeye yarayan bir mıknatıs haline geldi" dedi.

RCEP anlaşması, 10 Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesini (Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam) ve bunların beş ticaret ortağı olan Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere toplam 15 Asya-Pasifik ülkesini kapsıyor.

Asya Kalkınma Bankası (ADB) geçen haftaki raporunda, az gelişmiş ülkeler listesine dahil edilmesinden yirmi yıl sonra Kamboçya'nın çıkış kriterlerini ilk kez 2021'de karşıladığını ve 2027 gibi erken bir tarihte bu statüden çıkmayı planladığını söyledi.

Raporda, "Az gelişmiş ülke statüsünden çıkmak, bir ülkenin önemli ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaştığı anlamına geldiğinden, bu büyük bir başarıdır" denildi.