Kamboçya Başbakanı Ticaretin Silah Olarak Kullanılmaması Uyarısında Bulundu

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Çin-ASEAN Fuarı'nda yaptığı konuşmada, küresel ticaretin silah olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

NANNİNG, 17 Eylül (Xinhua) -- Kamboçya Başbakanı Hun Manet Pazar günü yaptığı açıklamada, küresel ticaretin rolünün önemini vurgularken bunun bir silah olarak kullanılmaması konusunda uyardı.

Manet, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenlenen 20. Çin-ASEAN Fuarı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Ticaret, küresel ekonomik güvenliğe zarar verecek bir silah olarak kullanılmamalı" dedi.

Pandeminin etkisi azalırken artan emtia fiyatları, gıda güvensizliği ve iklim değişikliği gibi dünyanın karşı karşıya olduğu yeni zorluklara işaret eden başbakan, "karşılıklı bağımlılık ve küreselleşmenin tüm taraflara yarar getirmesi için ticaretin bu küresel zorluklarla mücadeledeki önemli rolünün" altını çizdi.

ASEAN ve Çin'in bu anlamda kilit oyuncular olduğunu belirten Manet, "Korumacılığa, tek taraflılığa ya da ekonomik milliyetçiliğe yönelmeden çok taraflı işbirliğini güçlendirmenin somut faydalarını dünyaya örneklerle gösterebiliriz" dedi.