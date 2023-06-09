Kamboçya, 2023'ün ilk beş ayında Çin'e 118 bin ton pirinç ihraç etti

Kamboçya, 2023'ün ilk beş ayında Çin'e 118.041 ton öğütülmüş pirinç ihraç ederek 77,4 milyon ABD doları gelir elde etti. Kamboçya Pirinç Federasyonu'ndan (CRF) Perşembe günü yapılan basın açıklamasında, "Çin, Kamboçya'nın öğütülmüş pirinç ihracatı için ana pazar konumunda. Kamboçya'nın (2023'ün Ocak-Mayıs dönemindeki) toplam pirinç ihracatının yüzde 42,43'ü bu ülkeye yapıldı" ifadelerine yer verildi.

PUNOM PEN, 9 Haziran (Xinhua) -- Kamboçya, 2023'ün ilk beş ayında Çin'e 118.041 ton öğütülmüş pirinç ihraç ederek 77,4 milyon ABD doları gelir elde etti.

Kamboçya Pirinç Federasyonu'ndan (CRF) Perşembe günü yapılan basın açıklamasında, "Çin, Kamboçya'nın öğütülmüş pirinç ihracatı için ana pazar konumunda. Kamboçya'nın (2023'ün Ocak-Mayıs dönemindeki) toplam pirinç ihracatının yüzde 42,43'ü bu ülkeye yapıldı" ifadelerine yer verildi.

CRF Başkanı Chan Sokheang, Çin'in pirinç için büyük bir pazar olduğunu söyledi.

Sokheang, "Federasyon, Çin'e olan yıllık öğütülmüş pirinç satışlarının her yıl 400.000 tonun üzerine çıkması için Ticaret Bakanlığı ile işbirliğine devam edecek" diye konuştu.

Basın açıklamasına göre Kamboçya, bu yılın ilk beş ayında 50 ülke ve bölgeye 278.184 ton öğütülmüş pirinç ihraç ederek 191,6 milyon dolar gelir elde etti.

Açıklamada, öğütülmüş pirinç türleri arasında yüksek kaliteli aromalı pirinç, kokulu pirinç, uzun taneli beyaz pirinç, yarı haşlanmış pirinç ve organik pirincin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, Kamboçya'nın öğütülmüş pirinç ihraç ettiği ülkeler arasında artık Filipinler'in de yer aldığı ve Mayıs ayında Filipinler'e 2.575 tonluk ilk büyük hacimli pirinç partisinin ihraç edildiği dile getirildi.