Kamaz Kötüleşen Piyasa Koşulları Nedeniyle Üretim Günlerini Azaltıyor

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Rusya'nın en büyük kamyon üreticisi Kamaz, kötüleşen piyasa koşulları nedeniyle bazı fabrikalarında çalışma günü sayısını azaltma kararı aldı. Pazar büyümesinin kötümser olduğu ve ithal yedek parçaların doygunluk yarattığı belirtildi.

Rusya'nın en büyük kamyon üreticisi Kamaz, kötüleşen piyasa koşulları nedeniyle bazı fabrikalarında çalışma günü sayısını azaltacağını bildirdi.

Kamazdan yapılan yazılı açıklamada, piyasadaki koşulların kötüleştiği ifade edildi.

Pazar büyümesine ilişkin kötümserliğin hakim olduğu ve ithal edilen yedek parçaların piyasada doygunluk yarattığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu durum, sorumluluk göstermemize, üretimi azaltmak için popüler olmayan ancak gereken önlemleri almamıza ve 1 Ağustos'tan itibaren çalışma haftasını bir gün azaltma kararı almamıza yol açmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu kararın sadece tam kapasite çalışmayan tesislerde uygulanacağı kaydedildi.

Lada marka otomobillerin üreticisi olan Avtovaz da 22 Temmuz'da çalışma günü sayısını azaltmayı planladığını duyurmuştu.

Rusya Merkez Bankasının uyguladığı sıkı para politikası nedeniyle ekonomi geçen yılın ikinci yarısından itibaren soğuma sürecine girerken, 2024'te yüzde 4,3 büyüyen ekonominin 2025'te yüzde 1,5 büyümesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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