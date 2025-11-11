Haberler

Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali 500 Megavatlık Yeni Yatırım ile Büyüyor

Kalyon Karapınar GES, 500 megavatlık yeni yatırımla büyüyerek Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri olma konumunu güçlendiriyor. 2026 yılında tamamlanması planlanan projeyle yıllık elektrik üretimi 4 milyar kilovatsaate çıkacak ve Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesine önemli katkı sağlayacak.

Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrallerinden biri olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES), 500 megavatlık yeni yatırımla büyüyecek.

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Murtaza Ata, AA muhabirine, yeni yatırım ve tesiste yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ata, mevcut tesisin 1000 megavat lisans ve 1350 megavat panel kurulu gücüne sahip olduğunu söyledi.

Yeni yatırımın ihalesini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2024 yılı YEKA GES yarışmaları kapsamında Kalyon Enerji'nin kazandığını anımsatan Ata, projenin Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

"2026 yılında tam kapsamlı inşaata başlamayı planlıyoruz"

Ata, projenin tedarik ve planlama süreçlerinin büyük oranda tamamlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kazandığımız 500 megavatlık kapasitenin yatırımı için hemen harekete geçtik. Şu anda sahada mobilizasyon başladı, trafo merkezi inşaatı sürüyor. İnşaat öncesi hazırlıkları bu yıl içinde tamamlayarak 2026 yılında tam kapsamlı inşaata başlamayı planlıyoruz. Elektrik ve mekanik sistemlerden enerji nakil hattına kadar tüm planlamalar yapıldı. İnşaatın bir yıl içinde de tamamlanmasını hedefliyoruz."

Yeni tesisin devreye girmesiyle birlikte Karapınar bölgesindeki toplam güneş enerjisi kurulu gücünün 1850 megavata ulaşacağını belirten Ata, yıllık elektrik üretiminin de yaklaşık 4 milyar kilovatsaate çıkacağını söyledi.

Ülke ekonomisine katkısı yaklaşık 400 milyon dolar

Kalyon Enerji'nin Karapınar'da kurduğu iki tesisin tek bir yatırımcı tarafından gerçekleştirilen en büyük güneş enerjisi kompleksi haline geleceğini dile getiren Ata, bunun dünya ölçeğinde sayılı büyüklükteki projelerden biri olacağını vurguladı.

Yeni projede bir milyona yakın panel kullanılacağı bilgisini veren Ata, "Mevcut sistemle birlikte toplam panel sayısı 4 milyonun üzerine çıkacak. Böylece Karapınar GES, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı güneş santralleri arasında yerini daha da güçlendirecek. Bu miktar, yılda 800 milyon metreküpün üzerinde doğal gaz ithalatının önüne geçilmesi anlamına geliyor. Ülke ekonomisine katkısı yaklaşık 400 milyon dolar civarında olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Ekonomi
