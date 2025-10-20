Kalyon Karapınar GES'in SCADA Yönetim Merkezi, Mimarlık Ödülleriyle Taçlandı

Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrallerinden biri olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) SCADA (Uzaktan Kontrol ve Veri Toplama Sistemi) Yönetim Merkezi, tasarımıyla ödüllere layık görülüyor.

Kalyon Enerjinin sürdürülebilirlik, teknoloji ve yenilenebilir enerji alanındaki hedeflerini yansıtacak şekilde tasarlanan SCADA Yönetim Merkezi, sembolik mimarisi ve çok işlevli yapısıyla dikkati çekiyor.

Panellerin ürettiği enerjiyi, invertörleri, hava sıcaklığı, panel eğimi, arıza durumu ve tüm santralin toplam üretimini tek merkezden izlemeyi ve yönetmeyi sağlayan SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) Merkezi, "Vaha" konseptiyle tasarlandı.

SCADA binası, düz ve açık topografyası ile Karapınar bölgesine bir yaşam vahası sunuyor.

Bina, güneş enerjisi santralinin kontrol, denetleme ve veri toplama süreçlerini yürütmesinin yanı sıra sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve teknolojiyi buluşturan mimari özellikleriyle de öne çıkıyor.

SCADA binası, konferansların ve bilimsel oturumların düzenlenebileceği, öğrencilerin enerji alanındaki gelişmeleri takip edebileceği bir yapı olarak da hizmet veriyor.

Merkezle 20 milyon metrekarelik alan yönetiliyor

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Murtaza Ata, AA muhabirine, Karapınar GES'in kontrol merkezi olan SCADA Binası'nın, santralin işletiminde kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Tesisin hem teknolojik hem de mimari açıdan dünyada örnek gösterilen yapılar arasında yer aldığına işaret eden Ata, "Santralde 3,5 milyon güneş paneli, 30 binin üzerinde güneş takip sistemi var. 300'ün üzerinde de evirici sistemler ile 20 milyon metrekare alana yayılmış çok sayıda sistemler var. Bunların tamamı bu merkezden kontrol ediliyor. Santralin işletilmesi açısından çok kritik öneme sahip bir tesis. Herhangi bir noktada bir arıza oluştuğunda bunu anında ekranlarımızdan görebiliyor ve ekiplerimiz hızla müdahale edebiliyor." diye konuştu.

Ata, Karapınar GES'in Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyüklükteki GES'lerinden biri olduğuna dikkati çekerek, SCADA binasının bu vizyona uygun biçimde tasarlandığını anlattı.

10'un üzerinde ulusal ve uluslararası ödül aldı

Merkezin tasarımının mimari yarışmayla belirlendiğini anımsatan Ata, şunları kaydetti:

"Buranın yalnızca teknik bir merkez değil, aynı zamanda ikonik bir yapı olmasını istedik. İlkokuldan üniversiteye kadar öğrencilerin gelip güneşten nasıl elektrik üretildiğini yerinde gözlemleyebileceği, mini konferanslar ve çalıştayların düzenlenebileceği bir alan oluşturduk. Merkezin içinde dijital sanat eserleri, santralin bulunduğu coğrafya ve enerji üretim verilerine göre şekillenen özel gösterimler sunuyor. Ayrıca binanın ortasında yer alan bahçede bölgeye özgü endemik bitkiler yer alıyor. Mimari, çevre ve sürdürülebilirlik kategorilerinde merkez, 10'un üzerinde ulusal ve uluslararası ödül aldı. Son olarak Singapur'daki Dünya Mimarlık Festivali'nde de ödüle layık görüldü. Gerçekten hak ederek alınmış ödüller. Her biri binanın tasarımı, çevreci yaklaşımı ve teknolojik altyapısı sayesinde geldi."

SCADA Yönetim Merkezi, Türk Serbest Mimarlar Derneğinin "Yapı Ödülü"ne layık görülmüştü. Ayrıca bina, Dezeen Awards 2024'te de "Altyapı ve Ulaşım Projeleri" kategorisinde kısa listeye girmişti.

Singapur'da gerçekleştirilen WAF Festivali'nde ise enerji ve lojistik kategorisinde "En İyi Yapı" ödülünü almıştı.