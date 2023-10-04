Kalyon Holding'den sahipsiz hayvanlara destek

Sahipsiz hayvanların kaliteli yaşam hakkını savunarak "Kısırlaştıralım Yaşatalım" projesini yaklaşık 2 senedir sürdüren Kalyon Holding, "Onlar Bize Emanet" diyerek, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde de sahipsiz hayvanları yalnız bırakmadı.

Sahipsiz hayvanların kaliteli yaşam hakkını savunarak "Kısırlaştıralım Yaşatalım" projesini yaklaşık 2 senedir sürdüren Kalyon Holding, "Onlar Bize Emanet" diyerek, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde de sahipsiz hayvanları yalnız bırakmadı.

Holding'ten yapılan açıklamaya göre, insana, topluma, doğaya ve tüm canlılara değer katacak projelere imza atan Kalyon Holding, sahipsiz hayvanların daha iyi koşullarda yaşaması için hayata geçirdiği faaliyetlerini sürdürüyor.

Kimsesiz hayvanların kontrollü üremeleri ve kaliteli yaşam sürmeleri için 2022 yılında "Kısırlaştıralım Yaşatalım" projesini başlatan Kalyon Holding, bu yıl da sokakta yaşayan hayvanları unutmadı. Tüm çalışanları ve iştirakleri ile sokak hayvanlarına sahip çıkarak gönüllülerle, sivil toplum örgütleriyle ve yerel yönetimlerle işbirliği yapan Kalyon Holding, beslemeden, barınmaya, kısırlaştırmadan, sahiplendirmeye kadar sürecin her alanında çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanında var olan sokak hayvanlarının sağlıklı ve iyi yaşam hakkı için çalışan Kalyon Holding'in daha önce kurulmasına öncülük ettiği, Dilovası'nda bulunan Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde, anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikle birlikte tam kapsamlı hizmet vermeye başladı.

Ankara'da ise Kalyon PV tarafından Adile Abla Engelli Hayvan Barınağı'na konteyner temin edilerek; barınağın enerji ihtiyacını karşılamak üzere güneş panelleri kurulumu yapıldı.

Holding çalışanlarından oluşan KalyonBiz gönüllüleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle "Onlar Bize Emanet" söylemiyle kimsesiz hayvanlarla bir etkinliğe imza attı. Etkinlik kapsamında; Kalyon Holding çalışanları, evlerindeki ikinci el satışına uygun kıyafetten kitaba her türlü eşya ile mama bağışlarını, Göktürk Hayvan Sevenler Derneği Barınma Alanı'na teslim etti. Dernek tarafından Pati Dolap mağazasında ikinci el satışı yapılmaya başlanan eşyalardan elde edilecek gelir, buradaki hayvanların yaşam kalitesine katkı sunmak üzere değerlendirilecek. Kalyon Holding çalışanları ayrıca, Üsküdar Belediyesi Geçici Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret ederek hem hayvanlarla bir gün geçirdi hem de merkeze mama ve kulübe bağışında bulundu.

1205 sahipsiz sokak hayvanı kısırlaştırıldı ve aşılandı

Toplumsal sorumluluk bilinci ve vicdani bağlılıkla, toplumda farkındalık oluşturmayı sürdüren Kalyon Holding, kontrolsüz çoğalan ve kötü koşullarda yaşam mücadelesi veren kimsesiz hayvanların daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmeleri amacıyla geçen yıl "Kısırlaştıralım Yaşatalım" projesini hayata geçirmişti.

Bu kapsamda; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Hatay, Konya, Manisa, Antep, Erzurum, Kars, Ardahan, Siirt, Diyarbakır'da 1205 sahipsiz sokak hayvanının kısırlaştırılması ve kuduz aşısı olması sağlandı. Aynı zamanda Gaziantep, Manisa ve İstanbul'da 2.5 ton mama desteği verilirken, STK'ler de oluşturulan farkındalık sayesinde yerel yönetimlerle işbirlikleri yapmaya başladı.