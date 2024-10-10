Kalite'24 Fuarı'nda Yapay Zeka ve İnovasyon Vurgusu

Hexagon EMEA Pazarlama ve İletişim Direktörü Anna Napolitano, Kalite'24 Fuarı'nın yenilikçi ürünlerin ve teknolojilerin tanıtılması için bir platform sunduğunu ifade ederek, "Katılımcılarla gerçekleştirdiğimiz etkileşimler sayesinde sektördeki ihtiyaçları ve trendleri daha iyi anlama fırsatı buluyoruz." dedi.

13. Kontrol, Otomotiv, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Test Ekipmanları, Metroloji ve Endüstriyel Yazılım Fuarı (Kalite'24) İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Kalite'24 Fuarı kapsamında Hexagon EMEA Pazarlama ve İletişim Direktörü Anna Napolitano, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yapay zekanın önemli bir konu olduğunu belirterek, yapay zeka uygulamaları ile ilgili gelişmelerin son zamanlarda giderek arttığını dile getirdi.

Bu konuda inovasyona odaklandıklarına dikkati çeken Napolitano, "Yapay zeka dönüştürücüdür. Yapay zekanın temeli veridir. Hassas yazılımımızla bu verileri yakalar, ardından müşterilerimize daha iyi kararlar alabilmeleri için bilgi sağlamak üzere bu verilerden yararlanırız." diye konuştu.

Napolitano, Türkiye'de yapay zekanın teşvik edilmesinin ve bu konuda bir planın olmasının olumlu bir şey olduğunu vurgulayarak, "Bunun bir rekabet avantajı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü endüstrinin gittiği yer gerçekten de bu ve bunun dönüştürücü olacağını biliyoruz. Dolayısıyla yapay zekaya ne kadar çok yatırım yapılırsa o kadar olumlu bir şeydir." diye konuştu.

Fuarın her yönüyle kaliteli bir etkinlik olduğunu anlatan Napolitano, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hexagon'da bu yıl bizim için en büyük farklılıklardan biri kalitenin son yıllarda üretim alanına taşınmış olmasıdır. Kalitenin araştırma ve tasarım alanına da taşınması gerekiyor. Yani gerçek dünyadaki verilerden yararlanmak ve bu verileri yakalamak, daha sonra bu verileri tersine mühendislik yapmak için kullanmak ve daha sonra verileri üretim sürecinde kullanmak önemli. Dolayısıyla müşterilerin tasarımdan üretim değer zincirine kadar kaliteden yararlanmalarına yardımcı olabileceğimizi göstermek için buradayız."

"Fuarı ürün ve teknolojileri tanıtmak için bir mecra olarak değerlendiriyoruz"

Anna Napolitano, Kalite'24 Fuarı'nı kaliteyi yeniden tanımladıkları ürün ve teknolojileri tanıtmak için bir mecra olarak değerlendirdiklerini aktardı.

Napolitano, şunları kaydetti:

"Fuar boyunca uzman iş ortaklarımızla sunacağımız çözümler, ziyaretçiler tarafından hayata geçirilen gerçek başarı hikayeleriyle desteklenecek. Ziyaretçilere, tasarım, üretim ve denetim süreçlerinde karşılaşılan zorlukların üstesinden gelme konusunda sunacağımız deneyimlerle, yeni ilhamlar yaratacağız.

Katılımcılarla gerçekleştirdiğimiz etkileşimler sayesinde, sektördeki ihtiyaçları ve trendleri daha iyi anlama fırsatı buluyoruz. Bu süreç hem müşterilere sağladığımız çözümleri tanıtmak hem de onların geri bildirimlerini alarak hizmetlerimizi geliştirmek için büyük önem taşıyor."