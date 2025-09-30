Kalinin Nükleer Güç Santrali, Türk Mühendisler İçin Eğitim Merkezi Oluyor

Rusya merkez bölgesinin en büyük elektrik üretim tesisi Kalinin Nükleer Güç Santrali (NGS), güvenlik ve verimlilikte öne çıkarken, Akkuyu NGS'de görev alacak Türk mühendisler burada deneyim kazanıyor.

Başkent Moskova'ya yaklaşık 350 kilometre uzaklıkta, Tver Bölgesi'nin kuzeyinde Udomlya Gölü kıyısında yer alan ve Rusya'nın merkez bölgesindeki enerji arzının bel kemiğini oluşturan Kalinin NGS, Türk basınına kapılarını açtı.

Her biri 1000 megavat kurulu güce sahip dört VVER-1000 tipi basınçlı su reaktöründen oluşan Kalinin NGS, 1984-2011 yılları arasında devreye alınan üniteleriyle toplam 4 bin megavat kurulu güce ulaştı. VVER reaktörler, 1000 reaktör-yılı aşan kazasız çalışma geçmişiyle nükleer güvenlik ve verimlilikte önemli bir model oluşturuyor.

Moskova, St. Petersburg, Vladimir ve Çerepovets gibi stratejik şehirlerin enerji talebini karşılayan Kalinin NGS, Tver Bölgesi'nin elektrik ihtiyacının yüzde 82'sini, Rusya Merkez Federal Bölgesi'nin ise yüzde 14'ünü tek başına sağlıyor.

Kesintisiz şekilde 7 gün 24 saat faaliyet gösteren santralde yaklaşık 4 bin kişi, yüksek güvenlik ve eğitim standartlarına göre vardiya sistemiyle görev yapıyor.

Santral, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un elektrik enerjisi bölümü Rosenergoatom AŞ tarafından işletiliyor.

Daha modern ve geliştirilmiş VVER-1200 reaktörleriyle inşa edilen, özellikle güvenlik ve dijital kontrol sistemlerinde son nesil çözümler içeren Akkuyu NGS'de görev alacak Türk mühendisler, Leningrad ve Novovoronej santrallerinin yanı sıra burada da eğitim görerek deneyim kazanıyor.

Her 4 kişiden birine istihdam

Kalinin NGS, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında lokomotif rol üstleniyor. Tesisin bulunduğu Udomlya şehrindeki çalışan nüfusun 4 kişiden biri santral veya bağlı kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Ayrıca, kamusal alanların düzenlenmesi, sosyal altyapının geliştirilmesi ve spor tesislerinin inşası gibi projeler için de kaynak aktarılıyor. 2018-2025 döneminde bu projelere 1,6 milyar ruble katkı sağlandığı belirtiliyor.

Udomlya'da 17 istasyon aracılığıyla radyasyon ölçümleri 7 gün 24 saat yapılırken, veriler kamuoyuna açık şekilde yayımlanıyor. Araştırmalar, santralin çevresel etkisinin belirlenen normların çok altında kaldığını doğruluyor. Soğutma için kullanılan Udomlya Gölü'nde balık stoklarının artış göstermesi de bu tabloya örnek olarak gösteriliyor.

Yılın 365 günü kesintisiz çalışma

Rosenergoatom AŞ Nükleer Santral Kıdemli Vardiya Amiri Şenberger Aleksandr Yakovleviç, AA muhabirine, tüm üniteleri faaliyette olan santralin tam kapasite çalıştığını söyledi.

Yakovleviç, "Tüm VVER-1000 güç üniteleri, dağıtılmış ve yüksek güvenilirlikte güvenlik sistemleriyle donatılmıştır. Kalinin NGS, açık dağıtım tesisleri aracılığıyla Rusya'nın birleşik enerji sistemine yedi yüksek gerilim hattı üzerinden elektrik sağlamaktadır. İki hat 330 kilovolt, beş hat ise 750 kilovolt kapasitesindedir. Birleşik enerji sistemindeki duruma bağlı olarak enerji akışı kuzeybatıya veya güneydoğuya yönlendirilebilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kalinin NGS'de yaklaşık 4 bin kişinin görev yaptığını kaydeden Yakovleviç, şu ifadeleri kullandı:

"Santralde çalışabilmek için ilgili alanda uygun bir uzmanlık eğitimi almak gerekmektedir. Özellikle ana kumanda odasında görev yapacak personelin nükleer enerji profiline sahip olması zorunludur. Ana kumanda odasında görev yapan personel 7 gün 24 saat, yılın 365 günü kesintisiz çalışmaktadır."