Kalekim'den ilk çeyrekte 70,8 milyon lira net kar

Kalekim, 2022 yılının ilk çeyreğinde net dönem karını, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 194 artırarak 70,8 milyon TL'ye çıkardı.

Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yurt içi satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80, yurt dışı satışlarını da yüzde 190 artırarak başarılı bir performans ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Holding CFO'su Haluk Alperat, son iki yılda yaptıkları yatırımlarla çok daha güçlü hale geldiklerini belirterek, Kalekim'in, dünyanın salgın, enerji, tedarik, ham maddeye ulaşım, üretim ve maliyet artışları ile boğuştuğu son üç yılda olağanüstü bir performans ortaya koyduğunu kaydetti. Şirketin, 2020 yılından bu yana pazarın üstünde büyüme başarılarına imza attığını belirten Alperat, "Özellikle halka arz programımızı gerçekleştirdiğimiz Mayıs 2021'den bu yana iş ortaklarımızdan ve yatırımcılarımızdan aldığımız güç ile her çeyrekte, ulaştığımız başarıyı bir adım daha ileri taşıyoruz. Net karın yüzde 194'lük artışla 70,8 milyon TL'ye yükselmesi bunun bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ise şirketin 2021 yılında ortaya koyduğu başarılı performansını 2022 yılında da aynı şekilde devam ettirdiğini vurguladı. 2022 yılının ilk çeyreğinde net dönem karlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 194 artırarak yeni yıla iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Karaoğlu, "2021'in ilk çeyreğinde 24,1 milyon TL olan net dönem karımızı da yeni yılın aynı döneminde 70,8 milyon TL'ye çıkardık. Brüt kar marjı 300 baz puan iyileşerek yüzde 37,3'ten yüzde 40,3'e yükseldi. Yüzde 23,1 olarak gerçekleşen FAVÖK marjındaki iyileşme de 580 baz puan oldu. Hedeflerimize ulaştığımız 2021 yılının ardından, yeni yılda da bu başarımızı istikrarlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Elde ettiğimiz bu başarıda Kalekim'in sektörde sahip olduğu tecrübenin, potansiyelinin, üretim ve finansal gücünün, çalışanlarının emek ve özverisinin yanında, iş ortaklarının, paydaşlarının ve yatırımcılarının çok büyük bir katkısı var." açıklamasında bulundu.

Geçen yıl halka arz sürecinde hedeflerini, yurt içinde ve yurt dışında daha büyük ve daha güçlü bir Kalekim yaratmak olarak belirlediklerini hatırlatan Karaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şirket olarak, bugün paydaşlarımıza ve iş ortaklarımıza verdiğimiz bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2021 yılını, yurt dışı satışlarımıza destek olmak ve özellikle de güçlü olduğumuz Orta Doğu pazarına katkı amacıyla Mardin'deki fabrikamıza 23 milyon TL'lik ek hat yatırımı yaparak, kapattık. 2022 yılına da yine büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yeni yatırımlarla başladık. Bu kapsamda da yılın başında yurt içi pazarına yönelik hedeflerimiz doğrultusunda yapı kimyasalları ve beton teknolojileri alanında başarıyla faaliyet gösteren Lyksor Kimya AŞ'nin yüzde 75'lik kısmını satın aldık. İhtiyaç duyduğu hammaddeyi kendi bünyesinde üreten Lyksor Kimya AŞ'yi, inşaat malzemeleri sektöründeki portföyümüzü daha da güçlendirmek adına çok önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Bu yatırımın önümüzdeki süreçte özellikle bu alanda bize önemli bir güç katacağına inanıyoruz. Bunun yanında yeni yılda yine inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik noktasında da çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Başarı için hedeflere adım adım gidilmesi gerektiğine inanıyoruz. Kalekim olarak, gerek sektöre kazandırdığımız sürdürülebilir yenilikçi ürünlerimizle gerekse de bizi hedeflerimize taşıyacak yatırımlarımızla başarı yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."