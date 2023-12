Kalekim 50'nci yılını kutladı

"1973'ten 2023'e pek çok ilki ve yeniliği sığdırdık"

İSTANBUL - Türkiye yapı kimyasalları sektörünün öncü markası Kalekim, sektördeki 50 yılını kutladı. Düzenlenen basın toplantısında şirketin 50 yıllık yolculuğu ve hedefleri anlatıldı.

Türkiye yapı kimyasalları sektörünün öncü markası Kalekim, sektördeki 50. yaşını kutladı. 50. Yıl etkinlikleri kapsamında Kalekim Genel Müdürü Timur medya temsilcileri ile bir araya geldi. İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaoğlu, şirketin 50 yıllık yolculuğunu anlattı; şirketin dününü, bugününü ve yarınına ilişkin hedeflerini paylaştı.

Kalekim'in sektöründe Türkiye'nin küresel bir değeri olduğunu belirten Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu, "Şirket olarak, yerli ve milli üretime verdiğimiz değerle bundan yarım asır önce bir yolculuğa çıktık. Hayata geçirdiğimiz sürdürülebilir yenilikçi ürün ve uygulamalarımızla bu 50 yıla pek çok ilki ve yeniliği sığdırdık. Bugün ürünlerimiz ülkemizin milyonlarca hanesinde kullanılmasının yanında, aynı zamanda dünyanın 80 ülkesinde tüketici ve profesyonellerle buluşuyor. İlk günden bugüne gelen üretim yolculuğumuz boyunca her zaman insanlara en iyi sunma hedefiyle çalıştık ve bu sayede elimizin değdiği her yere izimizi bıraktık. Yaşamın her alanında dokunduğu her yerde iz bırakmış bir marka olarak, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da kurucumuz Merhum İbrahim Bodur'dan aldığımız bayrağı daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"50 yıldır elimizin değdiği her yere izimizi bıraktık"

Karaoğlu, Kalekim'in bundan yarım asır önce yerli ve milli üretim hedefiyle kurulduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Şirket olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında, şirketimizin 50. yılını kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. 50 yıl önce 'Daima En İyi'yi sunmak için çıktığımız yolda üye ustalarımızın desteği ve bize kattığı güçle Türkiye'nin ilk ve en büyük Usta Kulübü'nü kurduk. Kalekim Usta Kulübü ile en önemli paydaşlarımız olan ustalarımızın gelişimine katkı sunmanın yanında, yine yurt içi ve yurt dışı eğitim seminerleri gerçekleştirerek tecrübelerimizi paylaştık, hayatlarına iz bıraktık. İlk günden bugüne ülkemizin dört bir yanında ustalarımızı ziyaret ediyor, onların yanında olmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz.

Şirketimizin insana verdi değer doğrultusunda müşterilerimize daima en iyiyi sunmaya çalıştık ve bu anlayışla da elimizin değdiği her yere izimizi bıraktık. Bu nedenle de 50. yıl mottomuzu; 'Tam 50 yıldır yaşamın her alanına elimiz değdi' olarak belirledik. Bugüne kadar var olduğumuz her projede, iş birliği yaptığımız her paydaşımızda, birlikte çalıştığımız tüm çalışma arkadaşlarımızın hayatlarına dokunarak iz bıraktık. Yaşamın her alanında dokunduğu her yerde iz bırakmış bir marka olarak, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da kurucumuz Merhum İbrahim Bodur'dan aldığımız bayrağı daha ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.

"Bir Kars yolculuğu ile başlayan serüvende 50 yılda sektör liderliğine ulaştı"

Şirketimizin hikayesi; bundan yarım asır önce Türk sanayi dünyasının duayen ismi Kale Grubumuzun kurucusu Merhum İbrahim Bodur'un Kars'a yaptığı bir yolculukla başladı. 1973 yılında atılan temelle faaliyetine başlayan Kalekim, ilk etapta seramik yapıştırıcıları ve derz dolguları üretti. Daha sor da pazarın ihtiyaç duyduğu ürünlerle hem kendini hem de ürün gamını genişletti. Bugün ise, geniş ürün yelpazesi, ileri teknoloji üretim gücü, deneyimli insan kaynağı, Bi'Boya ve Visuelle gibi yenilikçi markaları ile Türkiye yapı kimyasalları sektörünün lider ve öncü şirketi olmasının yanında, ülkemizin bu alandaki küresel bir değeri konumunda bulunuyor.

Yerli ve milli üretime verdiğimiz değerle bu yolda ikisi Mersin ve ikisi Balıkesir'de olmak üzere İstanbul, Yozgat, Isparta, Erzurum, Mardin, İzmir'de bulunan toplam 10 fabrikamız ile üretimimize devam ediyoruz. Halihazırda yapı kimyasalları üretim kapasitemiz 1 milyon ton, boya/sıva tesisinin kapasitemiz ise, 50 bin tonu geçiyor. Ürünlerimizi ise, iç pazarın yanı sıra 80'e yakın ülkeye ihraç ediyoruz.

Şirket olarak, güçlü üretim kapasitemiz gibi finansal açıdan da güçlü bir mali yapıya sahibiz. Bu yılın ilk 9 ayında net dönem karımızı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 120 oranında arttırdık. 2022'nin ilk üç çeyreğinde 274 milyon TL net dönem karımızı, bu yılın aynı döneminde 603 milyon TL'ye çıkardık. Net satışlarımız da yüzde 79 artışla 2,5 milyar TL oldu. Yurt içi satışlarımız yüzde 89, yurt dışı satışlarımız da yüzde 61 oranında arttı. 2023'ü de yine yatırımcılarımızla paylaştığımız yıl sonu hedeflerimizle paralel bir noktada tamamlayacağımıza inanıyoruz.

"Halk arz programını tamamladıktan sonra yatırımlara odaklandık"

Yatırım noktasında ise, her zaman aktif bir strateji yürüttük ve yatırımlarla büyümeyi kendimize hedef olarak koyduk. 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz halka arz programının ardından özellikle bizi daha ileriye taşıyacak yatırımlara yoğunlaştık. Bu kapsamda ilk olarak da güçlü olduğumuz Orta Doğu pazarına katkı amacıyla Mardin'deki fabrikamıza 39 milyon TL'lik ek hat yatırımı yaptık. 2022 yılında da bu kez yurt içi pazarına yönelik hedeflerimiz kapsamında sektörünün güçlü firmalarından Lyksor Kimya A.Ş.'nin yüzde 75'lik kısmını, 140 milyon TL karşılığında bünyemize kattık.

Yine bu yılda da yatırımlarımız devam etti. 2023'ün başında Romanya'da yerel bir partner ile yüzde 50 ortaklı kurduğumuz Kalekim Romania S.A. şirketimiz faaliyetine başladı. Yıl içinde ise, Muğla'da faaliyet gösteren Arvon Yapı Kimyasalları Limited Şirketi'ne ait yeni kurulmuş bir fabrikayı satın alma opsiyonu ile kiraladık. 01.01.2025 tarihine kadar kiraladığımız yeni fabrikanın özellikle Güney Ege bölgesinde hazır sıva ürünlerinde bizler için yeni büyüme fırsatları yaratacağına inanıyoruz. Bu yatırımımızda fabrikanın üretim performansına göre de 2025'in başından itibaren satın alma opsiyonunu kullanabileceğiz.

"Ana ihracat pazarımız Irak'ta 10 milyon dolarlık yeni bir fabrika kuruyoruz"

Bu yılın son yatırım adımını ise, şirketimizin ana ihracat pazarı olan Irak'ta attık. 27 bin metrekarelik arazi üzerine yapmayı planladığımız ve kurulum çalışmaları devam eden Duhok bölgesindeki yeni tesisimizi, 100 bin ton kuru harç ve 5 bin ton boya kapasitesine sahip olacak. 10 milyon dolarlık bir bedelle gerçekleştireceğimiz yeni üretim tesisimizi 2025 yılının ilk çeyreğinde seri üretime almayı hedefliyoruz. Ayrıca Rusya ve Romanya'da kurduğumuz şirketlerimiz ile Fransa ve Irak-Duhok şubelerimiz, Kenya'da gerçekleştirdiğimiz lisanslı üretimimizle farklı coğrafyalarda da faaliyetlerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz.

Öte yandan bu yıl, aynı zamanda Yönetim Kurulu'muzun aldığı karar doğrultusunda, 115 milyon TL olan çıkarılmış sermayemizi yüzde 300 oranında artırarak, 460 milyon TL'ye çıkartmak için SPK'dan onay aldık. 20 Eylül'de SPK tarafından onaylanan başvurumuz sonrasında, 27-29 Eylül tarihleri arasında, 345 milyon TL nominal değerdeki payların ortaklarımıza bedelsiz olarak dağıtılması tamamlandı. Böylece şirketimizin ödenmiş sermayesi 460 milyon TL'ye yükselmiş oldu.

"GES yatırımı ile enerji maliyetlerimiz düşürüp, karbon ayak izimizi küçültmeyi hedefliyoruz"

Şirket olarak, yatırımlarımız sadece fabrika ve üretim noktasında yapmıyor, sürdürülebilir geleceği de düşünerek ilerliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda hem karbon ayak izimizi daha da küçültmek hem de enerji maliyetlerimizi düşürmek amacıyla güneş enerji santrali kurma kararı aldık. Bu çerçevede Yozgat Yerköy'de 6,05 milyon dolarlık yeni Güneş Enerjisi Santrali yatırımı için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. İlk etapta grup içi enerji ihtiyacımıza karşılayacak olan 7.19 mWp kapasitesindeki bu yeni yatırımımızı 2024 yılının başında faaliyete almayı planlıyoruz.

Ayrıca yeni yatırımların yanında, aynı zamanda yeni marka ve ürünlerimizi de tüketici ve profesyonellerle buluşturmaya devam ediyoruz. İlk olarak, 2021'de doğadan ilham alarak, hayat verdiğimiz yeni markamız Visuelle'i pazara sunduk. Dekoratif kaplama sektörüne önemli bir yenilik getiren Visuelle ile birlikte yine dinamik boya markamız Bi'Boya da hem sektörün hem de ustaların en büyük yardımcısı olmaya devam ediyorlar.

"Tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik odak noktamızı oluşturuyor"

Şirket olarak, ayrıca iklim değişikliği ve ekolojik sorunların etkilerinin azaltılması noktasında da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaları tek bir çerçevede ele alabilmek amacıyla 2021-2023 stratejilerimiz arasına "Sürdürülebilirlik" başlığını dahil ettik. Kale Grubu'nun sürdürülebilir değer yaratma hedefi ile başlattığı "İyi Bak Dünyana" hareketi bu konuda bizim için önemli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Bir taraftan teknoloji ve insan kaynağına yatırım yaparken, diğer yandan da sürdürülebilir ürün, proje ve uygulamalarla dünyaya sahip çıkmaya çalışıyoruz.

Bu alandaki çalışmalarımızı derlediğimiz 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzu da yıl içinde yayımladık. Küresel Raporlama Girişimi- GRI 2021 Standartlarına uyumlu olarak hazırladığımız bu çalışmanın, sürdürülebilirlik konusunda tüm sektör için önemli bir kaynak görevi göreceğine inanıyoruz. Ayrıca sürdürülebilirlikle birlikte sıfır atık noktasında da çalışmalarımız sürüyor. Şirket olarak, bu alanda yürüttüğümüz faaliyetlerle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 'Sıfır Atık Belgesi' alan sektörümüzün örnek ve öncü şirketlerinden bir tanesi olduk.

Şirket olarak, 1973'ten 2023'e gelen süreçte 50 yıllık yolculuğumuzda, bundan sonra da yine çevre dostu yenilikçi ürünlerimiz, inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında sektöre öncü çalışmalarımızla bu yolculuğumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz."

"Şirket olarak, başarılarla dolu gurur dolu 50 yılı geride bırakıyoruz"

Toplantıda şirketin ürün, marka ve pazarlama çalışmaları hakkında bilgi veren Kalekim Pazarlama Direktörü Tuba Özdemir Hesse ise, şirketin ortaya koyduğu başarı ile bugün yapı kimyasalları sektöründe jenerik marka haline geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şirket olarak, sektörde başarılarla dolu 50 yılı geride bırakıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana hayata geçirdiğimiz yeniliklerle hem kendimizi geliştirdik hem de sektörümüzün gelişimine öncülük etmeye çalıştık. Başarılı üretim yolculuğumuzun altında ise; doğru yatırım, doğru iş planı, güncel teknolojiler ve yetkin insan kaynağımız yatıyor. Tüm bunlardan aldığımız güç ve destekle de şimdiye kadar sektöre pek çok yeni ürünü pazarla buluşturmanın yanında, aynı zamanda Bi'Boya ve Visuelle gibi iki yenilikçi markayı da geliştirip, pazara sunduk.

Trendleri ve tüketici ihtiyaçları gözetilerek geliştirdiğimiz Bi'Boya ile tüketiciler, ustalar, profesyoneller ve bayilerin beklentilerinin kusursuz bir şekilde karşılama hedefiyle çalışıyoruz. 2018 yılında hayata geçirdiğimiz Bi'Boya ile birlikte dijital uygulamamızı da hayata geçirerek, önemli bir ilke imza attık. Bu adım sayesinde Bi'Boya, bir boya markası olmanın ötesinde, ülkemizde online satış yapan bir boya platformu oldu. Geleneksel kalıpların üzerine çıktığımız bu modelde Biboya.com.tr ile mekan boyama sürecinde renk seçiminden usta bulmaya, tüm geleneksel boyama alışkanlıklarının sebep olduğu zorlukları ortadan kaldırdık.

Yine sektöre 2021 yılında kazandırdığımız bir diğer markamız ise, doğadan ilham alarak, hayat verdiğimiz Visuelle oldu. Kalekim'in, güçlü köklerinin ve yenilikçi ruhunun bir birleşiminden doğan Visuelle, özellikle dekoratif kaplama sektörüne önemli bir yenilik getirdi. Visuelle ile kişiye özel, mekana özel, ihtiyaca özel ilham verici mekansal çözümlerle yaşam alanlarında yeni hikayelere yer açtık. Kalekim olarak, markamızın sektöründeki güç ve gurur unsurunu tüm alanlara taşımaya devam ediyoruz.

"Kalekim Usta Kulübü ile Türkiye'nin ilk ve en büyük usta kulübüyüz"

Şirket olarak, müşterilerimizin ürünlerimizden maksimim verimi alabilmeleri adına da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu alanda sektörün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak ve ustalara yatırım yapmak amacıyla 2001 yılında kurduğumuz Kalekim Usta Kulübü ile bugüne kadar 200 binin üzerinde ustayla buluşma sağladık. Üye sayısı 55 bini aşan Kalekim Usta Kulübü ile Türkiye'nin ilk ve en büyük usta kulübüyüz. Usta Kulübü ile yurt içinde ve yurt dışında eğitimler vererek, ustalarımızın gelişimine katkı sunuyor ve onlara katma değer katıyoruz. Tüm bunların yanında ayrıca, gelecek hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilirlik, Ar-Ge, dijitalleşme ve inovasyon gibi alanlarda diğer odak noktalarımızı oluşturuyor. Kale Grubumuzun daha iyi bir dünya hedefiyle başlattığı "İyi Bak Dünyana" hareketi doğrultusunda kaynakları etkin bir şekilde kullanarak, dünyamıza ve geleceğimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda ayrıca, bu yıl Kalekim Sürdürülebilirlik Raporumuzu yayımladık."