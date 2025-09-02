Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, Şehrin Panoları Projesine Destek Vermeye Başladı

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), mimarlık ve sanat işbirliğinin dijital arşiv projesi Şehrin Panoları'nı üretim ortağı olarak desteklemeye başladı.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, Şehrin Panoları ve KTSM, üretim ortaklığı kapsamında kolektif sanat hafızasını güçlendirmeyi ve geçmişin izlerini bugünün şehirlerinde görünür kılmayı hedefliyor.

Türkiye'deki seramik ve mozaik panolarını kültürel hafızayı belgeleyen bir arşiv olarak görünür kılacak proje, dijital arşiv internet sitesi, kamusal alanda sanat yürüyüşleri, sanatçılarla yapılacak sözlü tarih görüşmeleri, araştırma yazıları ve atölye çalışmalarıyla bu mirası gelecek kuşaklara aktarmaya odaklanıyor.

Projede, ressam ve seramik sanatçısı İlgi Adalan, seramik sanatçıları Yalçın Tokay, Taci Alpaslan, Cevdet Altuğ, ressamlar Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu ve anonim sanatçılara ait seramik ve mozaik panolar yer alıyor. Benzer örneklere, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinde de rastlanıyor. Sanatçılarla yapılan görüşmeler, büyük boyutlu panoların çoğunun 1950-1980 yılları arasında Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Kaleseramik Fabrikası'nda üretildiğini ortaya koyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Grubu Kurumsal İletişim ve Etki Yatırımları Direktörü Simge Abay, Şehrin Panoları'nın, şehrin belleğini oluşturan ve çoğu zaman fark etmeden yanından geçilen eserleri görünür kıldığını belirtti.

Abay, "Biz de KTSM olarak bu kolektif hafızanın korunmasına katkı sunmaktan ve geçmişle bugünü buluşturan bu yolculuğun parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Şehrin Panoları Kurucu Ortağı Nurtaç Buluç da bir dönemin hafızasını oluşturan mimarlık ve sanat işbirliklerinin, kentsel mekanda toplumsal diyaloğu ve farkındalığı güçlendiren eserler olarak karşılarına çıktığını aktardı.

Eserleri 2019'dan bu yana araştırdıklarını, belgelediklerini, arşivlediklerini ve korumaya çalıştıklarını vurgulayan Buluç, "Türkiye'nin farklı şehirlerindeki insanların da fark edip bizlerle paylaşmasıyla, Şehrin Panoları kısa sürede büyük bir kitle kaynak projesine dönüştü. Bu ortak yolculukta artık KTSM ile birlikteyiz. Eserleri korumak ve görünür kılmak için bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.