Kale Grubu'nun Sosyal Girişimcilik Programı'nın kazananları belli oldu

Kale Grubu'nun Kurucusu Dr. (h.c.) İbrahim Bodur'un değerlerini yaşatmayı ve sosyal girişimcilik ekosistemini destekleyerek yaratılan etkiyi büyütmeyi amaçlayan "İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı"nın kazananları belli oldu.

Kale Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Erken Aşama, İleri Aşama, İş Birliği ve Gençlik kategorilerinde 240 başvuru alınan ödül programında Seçici Kurul değerlendirmesini yaptı.

Buna göre, Erken Aşama kategorisinde tekstil atıklarını yüzde 100 biyolojik olarak parçalanabilen, karbon negatif ve sürdürülebilir miselyum bazlı biyomalzemelere geri dönüştüren "Mimbiosis", İleri Aşama kategorisinde görme engelliler ve az görenlerin hayata daha eşit katılmaları için erişilebilirliği artıran bir iç mekan navigasyon teknolojisi sunan "PoiLabs", İş Birliği kategorisinde afetten etkilenen yazılımcı gençlerin güçlenmesi ve istihdama erişimi projesini adesso Turkey iş birliğiyle hayata geçiren "SistersLab", Gençlik kategorisinde ise bireylerin, şirketlerin, derneklerin ve belediyelerin bir arada çevredeki sorunları çözdüğü bir sosyal medya uygulamasının kurucusu "Milu" adlı sosyal girişimler, ödül almaya hak kazandı.

"Dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için düş birliğine ihtiyaç var"

Açıklamada, törende yaptığı konuşmaya yer verilen Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, program ile her yıl sosyal girişimcilerin sesini daha yüksek düzeyde duyurmayı amaçladıklarını aktardı.

Okyay, "Başarısı tescillenen sosyal girişimcileri alkışlamakla kalmayıp düşüncelerini özgürce paylaşabilecekleri platformlar sunmak istiyoruz. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı'nın 7'nci yılında ödül alan sosyal girişimlerle de bastığımız topraklara değer katmak, dünyaya iyi bakmak için el ele vereceğiz. Dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için daha çok iş birliğine, daha çok düş birliğine ihtiyacı olduğu aşikar." ifadelerini kullandı.

Ödül programının gelişim sürecinde gençlerin kendilerine pusula olduğunu belirten Zeynep Bodur Okyay, şunları kaydetti:

"Onlara ulaşmak, onları sosyal girişimci olma süreçlerinde yüreklendirmek, geliştirebilmek için pek çok adım attık. Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde kapılarını açtığımız Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi ile geleceğin sosyal girişimci adaylarını yetiştirmek için kolları sıvadık. Dr. (h.c) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı ve Avrupa Birliği Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteği, Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Gençlik Platformu iş birliğiyle See You Projesi kapsamında Büyükçekmece'deki 17 lisede sosyal girişimcilik kulübünün açılmasına vesile olduk.

Yarattığımız bu sosyal etkiyle sosyal ekonomilerde gençlerin liderliği ve sosyal girişimci potansiyelleri üzerine bir farkındalık yarattığımıza inanıyorum. Dünyasına iyi bakmaya azmetmiş, daha güzel bir geleceği düşleyen gençler bizimle yalnızca bilgiyi, deneyimi değil, umudu paylaşıyor. Herkese açık çağrı yapıyorum. Lütfen gençleri duymakla yetinmeyin, onları iyi dinleyin. Onlara güvendiğinizi dile getirmekle yetinmeyin, fırsat verin."

Sosyal girişimlerin deprem bölgesindeki faaliyetlerine finansal destek sağlanacak

Açıklamada aktarılanlara göre, Kale Grubu, 6 Şubat depreminin ardından deprem bölgesinde yeniden bir gelecek inşa edebilmek için sosyal girişimcilerle iş birliği halinde çeşitli faaliyetlerde bulundu.

Bu faaliyetler sırasında sosyal girişimlerin projelerini gerçekleştirmek için finansal destek vermek amacıyla İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Topluluk Destek Programı adıyla 2 milyon TL'lik bir hibe programı başlatıldı.

Ödül töreninde, 150 bin TL ila 300 bin TL arasında bütçe sağlanacak sosyal girişimler de açıklandı. Buna göre Erişilebilir Her Şey, Anlatan Eller, Tospaa, Blindlook, Roof Coliving ve Microfon, Joon & This is Mana isimli sosyal girişimler, deprem bölgesindeki gençleri ve çocukları desteklemek, sosyo-kültürel hayatı yeniden ayağa kaldırmak için Kale Grubu'nun desteğiyle farklı projeler hayata geçirecek.

Sosyal girişimcilere çifte ödül

Erken Aşama, İleri Aşama ve İş Birliği kategorilerinde birinci olan sosyal girişimcilere 150 bin liralık para ödülü verilirken Gençlik kategorisindeki birinci 30 bin liralık para ödülünün yanı sıra Social Impact Award Türkiye 23 programına geçiş hakkı kazandı.

Ayrıca Türkiye'nin ilk çağdaş seramik sanatçısı Füreya Koral'ın öğrencilerinden seramik sanatçısı Tüzüm Kızılcan'ın imzasını taşıyan seramik tohum heykeli hediye edildi.

Ödül törenine katılan tüm konukların adına, Ödül Programı finalistlerinden "Askıda Ne Var" sosyal girişimi ve Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı iş birliğiyle depremden etkilenen öğrencilerin nitelikli ve eşit eğitim hakkına sahip olması için bağışta bulunuldu.