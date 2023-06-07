Kale Grubu, İbrahim Bodur'u anmak için Hayata Değer Buluşması düzenliyor

Kale Grubu, İbrahim Bodur'u anmak ve değerlerini geleceğe taşımak için düzenlediği 'Hayata Değer Buluşması'nın ikincisini 8 Haziran'da gerçekleştirecek. Etkinlikte, sosyal girişimcileri ve gençleri buluşturacak oturumlar, atölyeler ve deneyim alanları yer alacak. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı'nın organik bir uzantısı olan etkinlik, bu yıl ilk kez İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Töreni ile birleşiyor.

Kale Grubu, Kurucusu Dr. (h.c.) İbrahim Bodur'u anmak ve değerlerini geleceğe taşımak için düzenlediği "Hayata Değer Buluşması"nın ikincisini 8 Haziran'da Müze Gazhane'de gerçekleştirecek.

Kale Grubu açıklamasına göre, sosyal girişimcileri ve gençleri buluşturacak etkinlikte ilham verici oturumlar, çeşitli atölyeler ve deneyim alanları yer alacak. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı'nın organik bir uzantısı olan Hayata Değer Buluşması, bu yıl ilk kez İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Töreni ile birleşiyor.

Her zaman insanı ve sosyal faydayı önceliklendiren Kurucusu merhum Dr. (h.c.) İbrahim Bodur'un çizdiği yolda ilerleyen Kale Grubu, dünyayı dönüştüren sosyal girişimciler ve bu dönüşüme destek vermeye istekli gençlerle bir araya gelerek, dünyamıza iyi bakmanın farklı yollarını arıyor.

Sosyal girişimcilikle ilgilenen 15-30 yaş arası katılımcılara açık olarak, 10.00 – 18.00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleşecek Hayata Değer Buluşması, Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

Konuşmanın ardından sosyal girişimciliğin geleceğini irdeleyen, gençliğin özel sektör etkisine ışık tutan, dayanışmadan sosyal fayda odaklı veriye, etki yatırımlarından yeni nesil iş birliğine kadar birçok konuyu ele alan ilham ve enerji dolu oturumlar düzenlenecek.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı'nın organik bir uzantısı olan Hayata Değer Buluşması, bu yıl ilk kez İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Töreni ile birleşti.

Kale Grubu tarafından sosyal girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla 2017 yılından bu yana düzenlenen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı'nda ödül kazananlar, 8 Haziran akşamı düzenlenecek bir törenle açıklanacak.

Impact Hub Istanbul'un desteğiyle Kale Grubu tarafından düzenlenen programda Erken Aşama, İleri Aşama, İş Birliği ve Gençlik Kategorilerinde başarılı olan sosyal girişimlere ödül verilecek.