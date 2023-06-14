Kale Grubu, İbrahim Bodur'u anmak için 'Hayata Değer Buluşması' düzenledi

Kale Grubu, Kurucusu Dr. (h.c.) İbrahim Bodur'u anmak ve değerlerini geleceğe taşımak için düzenlediği "Hayata Değer Buluşması"nın ikincisi gerçekleştirildi.

Kale Grubu açıklamasına göre, "Hayata Değer Buluşması" Müze Gazhane'de düzenlendi.

Açıklamada etkinliğin açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, gençlerin bu alandaki duyarlılığının gelişmesi nedeniyle Türkiye'de sosyal girişimcilerin sayısının günden güne arttığını belirtti.

Okyay, "Gençler, kendi çevrelerindeki eksiklikleri ve ihtiyaçları fark ettikçe toplumun yaşam kalitesini iyileştirecek öneriler geliştiriyorlar. Diğer yandan sosyal girişimcilik de gençler için ideal bir alan sunuyor. Çünkü kişisel ve profesyonel gelişim fırsatları içeriyor. Bir sosyal girişimci olarak, liderlik becerileri, işletme yönetimi, yalnızca toplumda olumlu bir etki yaratmakla kalmıyor, kendi potansiyellerini keşfedebiliyorlar. Sadece kendi başarılarını değil, topluma sağladıkları değeri de ölçebiliyorlar. Bu bakış açısıyla, genç sosyal girişimciler, İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı'nın gelişim sürecinde en önemli pusulamız oldu." ifadelerini kullandı.

Kale Grubu'nun İç İletişim Müdürü Deniz Kaçaroğlu Türker de grup olarak, bugüne kadar hep insanı merkeze alan işler yaptıklarını vurguladı.

Kaçaroğlu, "İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde de yine insanı odağımıza aldık. Kaleseramik Vakfı'nın koordinasyonunda ilk etapta akut ihtiyaçların karşılanmasını sağladık. Mobilize ve doğru paydaşlarla organize olmanın ne derece önemli olduğunu gösterdik." açıklamasını yaptı.

Kaçaroğlu, akut durum sona erince bunun bir maraton olacağının farkında olduklarını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çözümün bir parçası olmak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

"Yeni jenerasyon, dünyaya iyi gelen şirketlerde çalışmak istiyor"

Good4Trust Alan Oluşturucu ve Yönetim Çemberi Koordinatörü Eş Yazarı Ece Satıcı da toplumda yaygın olarak kabul gören "Gelecek Gençlere Emanet" söylemine karşı çıkarak, "Gençler bu işi çözer diye düşünürsek çok geç kalmış olacağız. Herkesin bir an önce adım atması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Satıcı, yeni jenerasyonun dünyaya iyi gelen şirketlerde çalışmak istediğine vurgu yaptı.

Biriktir Kurucu Ortağı Yağmur Gömürlü de "Başkalarından bir şeyleri beklemeye gerek yok. Biz bir ateş yakmalıyız, bu ateşi harlayacak kurumları harekete geçirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Good4Trust Kurucusu Uygar Özesmi de etki yatırımının sonuçlarını ölçmek kadar hesap verilebilirliğinin de önemli olduğunu vurguladı.

Alethina Kurucusu Can Atacık, "Sosyal girişimciler genelde kendi ölçeklerinden çok daha küçük düşünüyorlar. Ancak farklı bakış açısıyla görüp ölçeklendirmek gerekiyor. Bir sosyal girişim, etki girişimi olabilir ama ölçeklendirilirken bu gözle bakmak lazım." görüşünü paylaştı.

Dünya Ekonomik Forumu Küresel Sosyal Girişimcilik Birliği Başkanı Daniel Nowak da "Sosyal girişimcilik konusu son 10-20 yıldır hayatımızda. Daha önce yan proje olarak görülüyordu. Ancak şimdi toplum, şirketler, büyük bir dönüşümden geçiyor. İşlerin sosyal etkisine daha çok bakılıyor." açıklamasında bulundu.

Kale Grubu Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Rana Birden de özel sektörün ve sosyal girişimcilik ekosisteminin birlikteliği, hatta toplulukların iç içe geçmesiyle 21. yüzyılın ihtiyaçlarına ve krizlerine çok daha uygun hızlı ve sahici çözümler üretilebileceğine inandığını belirtti.

Birden, "İki tarafın beraberinde gelen güçlü kaslar, amaçlar ve eylemler, karşı karşıya olduğumuz kompleks krizleri çözmek için oldukça kritik." ifadelerini kullandı.