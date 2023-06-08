Kale Grubu, Hayata Değer Buluşması'nda Sosyal Girişimcileri ve Gençleri Bir Araya Getirdi

Kale Grubu, Hayata Değer Buluşması etkinliğiyle sosyal girişimcileri ve gençleri bir araya getirdi. Etkinlikte, sosyal girişimciliğin geleceği, özel sektör etkisi, dayanışma, etki yatırımları ve yeni nesil iş birliği gibi konular ele alındı. Ayrıca gençlere ve sosyal girişimcilere özel atölye çalışmaları da düzenlendi.

Kale Grubu'nun, sosyal girişimciler ve sosyal girişim dünyasına ilgi duyan gençleri bir araya getirdiği Hayata Değer Buluşması, Müze Gazhane'de gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kale Grubunca, markanın kurucusu Dr. (h.c.) İbrahim Bodur'u vefatının 7. yıl dönümünde anmak, aynı zamanda değerlerini gelecek nesillere aktarmak için bu yıl ikinci kez düzenlenen Hayata Değer Buluşması, sosyal girişimciler ve gençlerin katılımıyla yapıldı.

Etkinlikte, sosyal girişimciliğin geleceğini irdeleyen, gençliğin özel sektör etkisine ışık tutan, dayanışmadan sosyal fayda odaklı veriye, etki yatırımlarından yeni nesil iş birliğine kadar birçok konuyu ele alan ilham ve enerji dolu oturumlara, başta gençler olmak üzere tüm katılımcılar ilgi gösterdi.

Hayata Değer Buluşması kapsamında gençlere ve sosyal girişimcilere özel atölye çalışmaları da düzenlendi.

Sosyal girişimcilere özel olarak düzenlenen "Kazan Kazan Modeli", "Kurum İş Birliklerinin Formülü Var Mıdır?" ve "Yeni Kaynakların Kapısını Aralama" atölyeleri yoğun ilgi görürken, "This Is Mana X Upcycling", "Sınırları(nızı) Aşın!" ve "Değişimin Neresindesin?" atölyeleri de gençlere farklı bir deneyim yaşattı.

Ayrıca Sosyal Girişimcilik Pazar Yeri'nde her biri farklı alanda etkin çalışmalar yürüten 50'ye yakın sosyal girişimci tezgah açarak ürünlerini ve çalışmalarını tanıtma fırsatı buldu.

"Gençlerle anlamlı ve etkili diyalog kurabilmek için tüm kapıları açıyoruz"

Açıklamada etkinliğin açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, sosyal girişimcilerin başarısını kutlamaktan ya da cesur vizyonerlerin hikayelerini paylaşmaktan öteye geçebilmeyi, iş birlikleri için ideal zemini sunabilmeyi çok önemli gördüğünü belirtti.

Okyay, "Sosyal girişimciler, kamu kuruluşları ve özel sektör arasında, jenerasyonlar arasında yeni köprüler kurabilmek adına hiçbir fırsatı kaçırmamamız gerektiğine inanıyorum. Zira biliyorum ki kuracağımız bu köprüler hepimizi başka bir geleceğe taşıyacak. Umudu eyleme çevirmek, sosyal etkinin çeperlerini genişletebilmek bizim elimizde." açıklamasında bulundu.

Gençlerin enerjisi, yenilikçi fikirleri ve tutkulu çabalarının, sosyal girişimcilik alanında büyük bir potansiyel barındırdığını belirten Okyay, şunları kaydetti:

"Artık, gençlere geleceği emanet etmek klişesinden kurtulmanın zamanı geldi de geçiyor. 'Gençlere yatırım yaptım' diyerek geri çekilmek, bundan böyle kabul edilebilir değil. Gün, gençlerle birlikte onarma günü. Düşler ve deneyimleri tek potada harmanlamak hayati önemde. Son 7 yıldır birçoğu henüz çok genç yaşlarda olan sosyal girişimcilerle yakın çalışıyoruz. Onları anlamaya, yol boyunca duyabilecekleri ihtiyaçlar için yanlarında olmaya, hedefe birlikte koşmaya ve elbette onlardan öğrenmeye gayret ediyoruz. Bugün gençlerle kuracağımız bağın tek taraflı değil, birbirinden öğrenen ve gelişen bir yapıda olmasının hayata değer katmak için ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Onlarla anlamlı ve etkili diyaloglar kurabilmek için tüm kapıları açıyor, engelleri aşıyoruz."