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Kale'deki Fırın Ekmek Fiyatını 6 Liraya Düşürdü

Kale'deki Fırın Ekmek Fiyatını 6 Liraya Düşürdü
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Denizli'nin Kale ilçesinde bir fırın, ekmek fiyatını 8 liradan 6 liraya düşürdü. İndirim haberini alan vatandaşlar fırına akın ederken, ekmekler kısa sürede tükendi.

Denizli'nin Kale ilçesinde faaliyet gösteren bir fırın ekmek fiyatını 8 liradan 6 liraya düşürdü. İndirimi duyan fırına akın etti, ekmekler kısa sürede tükendi.

Geçtiğimiz Haziran ayında Denizli Fırıncılar Odası, ekmek fiyatlarına zam yapıldığı duyurmuş, 210 gram ekmeğin 10 liradan satılmasına karar vermişti. Marketler fırınlardan 8 liraya aldığı ekmeği 10 liradan satarken bazı fırınlar vatandaşlara da 8 liradan satışını sürdürüyordu.

Denizli'nin Kale ilçesinde faaliyet gösteren bir fırın, ekmeği 6 liradan satacağını duyurdu. İndirimli fiyatı duyan vatandaşlar fırına akın etti. Ekmeği fırından sıcak ve ucuza alan vatandaşın yüzü güldü. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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