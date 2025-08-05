Kale Biberi Hasadı Başladı: Kalite ve Verim Yüzleri Güldürüyor

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Denizli'nin Kale ilçesinde coğrafi işaret tescilli Kale biberinin hasadına başlandı. Üretimde doğal yöntemler ve çevre dostu teknikler kullanılarak başarılı bir sezon geçiriliyor. Yerel tarım yetkilileri, ürünün kalitesinin çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü ve gastronomi turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtiyor.

Denizli'de Kale ilçesinin coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alan Kale biberi hasat edilmeye başlandı.

Demirciler Mahallesi'nde düzenlenen hasat etkinliğinde ürünün kalitesi çiftçinin yüzünü güldürdü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Muhammet Eren, yaptığı açıklamada, biberleri doğal yollarla korumaya çalıştıklarını, modern tekniklerle geleneksel üretimi birleştirdiklerini belirtti.

Eren, "Toplam 800 dekar alanda üretim gerçekleştiriyoruz. Dekar başına ortalama 2,5 ton verimle çok başarılı bir sezon yaşıyoruz. Kale biberini zararlılardan korumak için doğal ve çevre dostu yöntemleri tercih ettik. Üreticimiz artık bilinçli, teknolojiyi takip ediyor, sürdürülebilirliğe önem veriyor." ifadelerini kullandı.

Demirciler Mahallesi Muhtarı Süleyman Karauzun da "Meşhur tescilli Kale biberimizin hasadı bu yıl erken başladı. Biberlerimiz çok kaliteli ve verimli. Üreticimizin emeği karşılık buldu, fiyatlar da oldukça iyi seviyelerde. Hepimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Kale biberinin bölgede gastronomi turizmine de katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Mustafa Emeksiz - Ekonomi
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