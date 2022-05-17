Kale Banyo ile banyo mobilyalarında bahar fırsatı - Haberler

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Kale Banyo ile banyo mobilyalarında bahar fırsatı

AA - Hatice Şenses Kurukız - Ekonomi
Kale Banyo ile banyo mobilyalarında bahar fırsatı

Kale Banyo, evlerini yenilemek isteyenler için bahar fırsatı başlattı.

Kale Banyo, evlerini yenilemek isteyenler için bahar fırsatı başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kale Banyo, tüm banyo mobilyalarında yüzde 50 indirim kampanyasını ücretsiz montaj fırsatıyla sunuyor.

Kale Banyo'nun yenileme kampanyasına katılmak isteyen tüketiciler, her tarza ve beklentiye uygun koleksiyonlara yüzde 50 indirim ve ücretsiz montaj fırsatıyla sahip olabilecek.

Kampanyadan faydalanmak isteyenler Kale satış noktalarına giderek, banyo mobilyalarından istediği modeli seçebilecek.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye "kale.com.tr" adresinden veya "0850 800 5253" numaralı Kale Müşteri İletişim Merkezi'nden ulaşılabilecek.

AA / Hatice Şenses Kurukız - Ekonomi

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