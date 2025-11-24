+ Kakao Fiyatları Rekor Düşüş Yaşadı - Haberler
Haberler

Kakao Fiyatları Rekor Düşüş Yaşadı

Güncelleme:
Kakao fiyatları, Batı Afrika'daki kuraklık endişelerinin azalması ve rekoltedeki artışla 2024 sonundan itibaren yüzde 55'ten fazla gerileyerek 5 bin 160 dolara düştü. Çikolata ve kakao talebinde zayıflama bekleniyor.

Kakao fiyatları, Batı Afrika'daki kuraklık endişelerinin azalması ve rekoltedeki artışla bu yıl uluslararası piyasalarda yüzde 55'ten fazla geriledi.

Tüm dünyayı etkileyen kuraklık, üretim de yaşanan sıkıntılar ile jeopolitik gelişmeler tarım ürünlerinin fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. Kakao da emtia piyasasında en sert hareketlerin görüldüğü ürünler arasında yer aldı.

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange verilerine göre, kakaonun ton fiyatı geçen yıl arza yönelik endişelerle 12 bin 931 dolarla rekor tazelerken, yılı 11 bin 675 dolardan tamamlamıştı. Olumsuz hava koşullarının Batı Afrika'daki mahsuller için tehlike arz etmesi ve küresel stoklardaki düşüş nedeniyle fiyatlarda "ralli" görülmüştü.

Kakao fiyatı, Batı Afrika'daki kuraklık endişelerinin azalması ve rekoltedeki artışla bu seviyelerden düşüşe geçti. Kakaonun ton fiyatı 2024 sonundan bu yana yüzde 55'ten fazla gerileyerek 5 bin 160 dolar seviyelerine indi.

Çikolata ve kakao talebinde zayıflama bekleniyor

Öte yandan dünyanın önde gelen çikolata ve kakao üreticilerinden Barry Callebaut, kakao ürünleri satışlarında düşüş bekliyor. ABD'nin kakao ürünlerine yönelik tarifeleri kaldırma planını duyurması da kakaodaki satış baskısında etkili oldu.

Rabobank Emtia Analisti Oran van Dort, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin büyük miktarda tükettiği ancak kendisi üretemediği bazı tarım ürünlerini tarife dışı tuttuğunu anımsatarak, kakaonun da bu ürünler arasında olduğunu belirtti.

ABD'nin kakaoya uyguladığı gümrük vergilerinin kaldırılmasının mevcut ticaret aksaklıklarını ortadan kaldırdığı gibi gelecekte ve şu andaki ticaretle ilgili belirsizliklerini de azalttığını ifade eden Dort, "Ayrıca AB'nin ormansızlaşma yönetmeliğiyle ilgili gelişmelere tanık olduk. Belirsizlik yüksek ve 26 Kasım'da daha fazla bilgi göreceğiz. Ancak, yönetmeliğin muhtemelen bir yıl daha erteleneceği ve Nisan 2026'da daha da basitleştirilebileceği anlaşılıyor. Kakaonun Avrupa'ya ithal edilmesi için aciliyet durumunu sınırlayan bu gelişme de kakao fiyatları için düşüşe işaret ediyor." diye konuştu.

Böylece tedarik zincirinde daha düşük maliyetlerin söz konusu olabileceğini dile getiren Dort, bunun da kısmen çikolata ve kakao fiyatına yansıyabileceğini ifade etti. Dort, Fildişi Sahili limanlarına kakao sevkiyatının da son dönemde beklenenden daha güçlü gerçekleştiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
