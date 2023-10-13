Kahverengi kokarca ile mücadelede Samuray arısı kullanılmalı

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mikbir Hakan Canbakal, kahverengi kokarca ile mücadele de Samuray arısının üretilerek doğaya salınması gerektiğini bildirdi.

Canbakal, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda sadece bahçelerde değil, evlerde de yoğun bir şekilde görülen kahverengi kokarca ile ilgili toplantıların zaman zaman yapıldığını belirtti.

Kahverengi kokarcaların 2015-2016 yılları arasında Gürcistan üzerinden ülkeye girdiklerini ifade eden Canbakal, "O dönemlerde aslında çok ciddi sorunlar yaşatacağını belirttik. Toplantılar, çalıştaylar yapıldı, yaptık. Mücadeleye dikkati çekmek için afişler bastırdık. Sakarya'dan Rize'ye kadar olan bölgedeki borsalar ve odalarla hareket ettik. Konuya, zararlıya dikkati çektik. Yani bugünkü tablonun ortaya çıkabileceğini 7-8 yıl öncesinden ortaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Canbakal, zararlının Karadeniz'de en fazla fındığa zarar vereceğini vurgulayarak, "Çok hızlı hareket ediyor ve ürüyor. Günde 30 kilometre mesafe kat edebiliyor. Hiç beslenmeden uzun süre canlı kalabiliyor." ifadelerini kullandı.

Biyolojik mücadele için Samuray arıcığı denilen canlının doğaya salındığını işaret eden Canbakal, şunları kaydetti:

"Kahverengi kokarcanın larvalarıyla beslenen bir canlı bu. Türkiye'de yaklaşık 750 bin hektarlık bir alanda fındık üretiliyor, alan büyük ve böylesine yüklü bir kimyasal mücadeleye hazır değiliz. ve de sonuçlarının ne olacağı ile ilgili de kesin bir şey yok. Geçen yıl havaların serin gitmesi nedeni ile kokarcanın ilerlemesi biraz yavaşladı. Bir kışı soğuk geçirdik. Bu da böceğin etkisi kaybolmuş gibi bir algı oluşturdu. Aslında soğuğa da dayanıklı bir canlı. Kendisini korumaya alıyor. Üremesi yavaşlıyor ama yok olması gibi bir şey söz konusu değil."

Canbakal, kahverengi kokarcada ciddi manada bir artışın söz konusu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çok kötü bir tablo var. Soğuk hava sadece larvaların böceğe dönüşmesini geciktiriyor. Aslında hayvan çok korunaklı. Kışı rahatça geçirebiliyor. Bu konuda bir sıkıntısı yok. Bu açıdan bakıldığında köylerde yaz sonrası boşalan evler çok. Böcek bu evlerde, ahırlarda, odunluklarda kolayca barınabiliyor. İlaçla mücadele de edilmiyor. Bundan dolayı önümüzdeki yıl karşımıza nasıl bir tablo çıkacağı meçhul."

Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü'nde Samuray arısının laboratuvar ortamında yetiştirilip doğaya salınması ile ilgili yapılan çalışmaları da anımsatan Canbakal, Samuray arıcısını çok daha hızlı ve fazla üretip bahçelere salınması gerektiğini belirtti.

Canbakal, borsa olarak zararlı ile mücadele konusunda uyarıcı çalışmaları geçmişte yaptıklarını işaret ederek, şöyle devam etti:

"Mücadeleye devlet iyi bir organizasyon ile öncülük etmeli. Bir mücadele seferberliği başlatılmalı. Topyekun mücadele gerekli. Sektörle ilgili kamu ve özel sektör de herkes elini taşın altına koymalı. Ev ve işyerlerinde vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda ilaçlı mücadele etmeli. Ne yapılacağı bellidir, nasıl mücadele edileceği de. Biz bu konuda resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, zararlı ile mücadeleyi teşvik etmek için ödüllü kampanyaların düzenlenmesine öncülük edeceğiz. Bu konuda yetkili ve ilgili kuruluşlarla birlikte hareket edeceğiz."