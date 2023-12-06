Kahverengi Kokarca Fındık Üretimine Zarar Veriyor

KARADENİZ'de fındık bahçelerine dadanıp, suyunu emdiği bitkiye zarar veren 'kahverengi kokarca' adlı böcek, tehdit oluşturmayı sürdürüyor. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındığını satmak için tüccarın kapısını çalan birçok üreticinin 'kahverengi kokarca'nın verdiği zarar nedeni ile ürününü satamadan geri döndüğünü belirterek, "Kahverengi kokarca bu yıl fındık rekoltesine yüzde 5 ile 10 arasında bir zarar oluşturdu" dedi.

Dünya fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü başta fındık olmak üzere birçok bitki için tehdit oluşturuyor. 300'den fazla bitki türünde beslenebilen istilacı böceğin erginlerinin uzun mesafelere uçabilme yeteneğinde olması, yayılışını kolaylaştırıyor. Son günlerde popülasyonu artan ve havaların soğuması ile birlikte evlerin içerisine kadar girip paniğe neden olan böcek ile ilgili bölgede ilaçlama çalışması başlatılırken, fındığını tüccara satmaya götüren birçok üretici, böceğin zararı nedeni ile kapıdan döndü.

'1 MİLYAR DOLARA YAKIN KAYIP DEMEK OLUR'

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, 'kahverengi kokarca' ile etkin mücadele yapılmadığı takdirde fındıkta hasar oranının yüzde 40'lara çıkabileceğine dikkat çekerek, "Kahverengi kokarca bu yıl fındık rekoltesine yüzde 5 ile 10 arasında bir zarar oluşturdu. Bu rakamın şu anda düşük olarak gözükmesinin nedeni kahverengi kokarcanın belirli bölgelerdeki fındık bahçelerinde bir zarar oluşturmasından kaynaklanıyor. Ama eğer bu zararlıya karşı uygun şartlarda mücadele yapmazsak bu oran önümüzdeki sene yüzde 30-40 oranında bir zarar verme olasılığına sahip. Bu da ülkemiz için ciddi bir girdi kaybı olur. 1 milyar dolara yakın kayıp demek olur. Çok önemli bir durumdur. Önemsenmesi ve atlanmadan muhakkak mücadelesi yapılması gereken bir husustur. Ülkemizin şu anda hakikaten müthiş bir ihracat girdisine ihtiyaç vardır. Fındık, hiçbir girdi sağlamadan direkt ihracat geliri olarak ülkemize kaydedilen bir ürün çeşididir. Bu zararlının önümüzdeki yıllarda fındığa verecek muhtemel hasarlarının en aza indirilmesi sağlanmalıdır" diye konuştu.

'BU FINDIK ÇÖP DURUMUNDA'

Bitkinin suyunu emmesi nedeni ile böceğin mahsulü çürüttüğünü belirten Akça, "Kokarcanın yapmış olduğu zarar dolayısı ile fındık çürük vermiş ve randıman birçok bölgede düşük olmuştur. Fatsa ilçesinde özellikle Meşebükü denilen bölgede yüzde 30-40 üreticimizin fındıkları tüccarın kapısından geri dönmüştür. Hakikaten randıman olarak da 35'li rakamlarda bir randıman gelmiştir. Bu fındık çöp durumunda. Fındığın çürüğü aslında yağlık olarak kullanılıyor ama kahverengi kokarcanın vermiş olduğu çürük yağlık olarak bile kullanılmıyor. Çünkü çok gıda kullanılabilecek bir durumda değil. Çok acı bir tatla çürüme sağlanıyor" dedi.