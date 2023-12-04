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Kahramanmaraş Tarhanası ve Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytinine AB Coğrafi İşaret Tescili

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş tarhanası ve Edremit Körfezi yeşil çizik zeytininin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Hisarcıklıoğlu, bu ürünlerin AB'den coğrafi işaret tescili alan 16. ve 17. ürünler olduğunu belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş tarhanası ve Edremit Körfezi yeşil çizik zeytininin Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, X sosyal medya hesabından, Türkiye'nin, AB coğrafi tescili alan ürünlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kahramanmaraş tarhanası ve Edremit Körfezi yeşil çizik zeytininin AB'den coğrafi işaret tescili alan 16. ve 17. ürünler olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanımız Mustafa Narlı ve Edremit Ticaret Odası Başkanımız Ahmet Çetin'i, Kahramanmaraş Ticaret Borsası ve Edremit Ticaret Odası yönetim kurullarını, tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. AB süreci devam eden 45 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar AB tescili alan ürünleri ise "Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Kahramanmaraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini" olarak sıraladı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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