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Kahramanmaraş Tarhanası ve Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş tarhanası ve Edremit Körfezi yeşil çizik zeytininin Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı. Bu tesciller, bölgenin bereketli topraklarına bereket katacak ve üreticilere daha fazla kazanç sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini ve Kahramanmaraş tarhanasının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasına ilişkin, "Hem Kahramanmaraş hem de Edremit Körfezi, AB'den ikinci ürününe coğrafi işaret aldı. Coğrafi işaretler Kahramanmaraş ve Edremit Körfezi'nin bereketli topraklarına bereket katacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, paydaş kurumlarla yürütülen çalışmalar sonucunda Kahramanmaraş tarhanası ve Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, AB'den coğrafi işaret tescili aldı.

AB'nin tescillediği Türkiye'nin 16'ncı ve Kahramanmaraş'ın 2'nci coğrafi işaret tescili alan ürünü Kahramanmaraş tarhanası, yüksek besin değeri ile tanınıyor. Kahramanmaraş tarhanası bileşenleri, yapım ve farklı tüketim şekilleri bakımından özgün bir ürün olarak biliniyor. Yapımında ana bileşen olarak yoğurt ve buğday yarması (dövme) kullanılıyor. Yoğurdun pişirilmemesi ve baharat olarak içine yalnızca kekik ve çörek otu (isteğe bağlı) atılması, bu tarhanayı diğerlerinden farklı kılıyor. Ayrıca yöredeki sazlık çubuklarla dokunmuş "çiğ" adı verilen sergilere serilerek kurutuluyor.

Edremit Körfezi'nin yeşil çizik zeytini ise Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret alan 17'nci ürünü oldu. Bölgeden daha önce de Edremit zeytinyağı AB'den tescil aldı. Bölgenin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan yeşil çizik zeytin, zeytingiller familyasına ait Edremit zeytininden üretiliyor. Zeytininin tatlandırması doğal içme suyunda yapılıyor ve hiçbir şekilde kimyasal ya da ısıl işlem uygulanmıyor.

"Üretici daha fazla kazanç elde edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Yumaklı da Kahramanmaraş tarhanası ve Edremit Körfezi yeşil çizik zeytininin AB'den coğrafi işaret almasından büyük sevinç duyduklarını belirterek, "Böylece hem Kahramanmaraş hem de Edremit Körfezi, AB'den ikinci ürününe coğrafi işaret aldı. Coğrafi işaretler Kahramanmaraş ve Edremit Körfezi'nin bereketli topraklarına bereket katacaktır. Üreticilerimiz hem ürünlerini korurken hem de daha fazla kazanç elde edecek. Özellikle asrın felaketini yaşayan Kahramanmaraş'ımızın Maraş tarhanasına tescil alması, bu güzel kentimize moral olacak ve kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ekonomi

Edremit Körfezi Avrupa Birliği Kahramanmaraş Edremit Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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