Kahramanmaraş'tan yılın ilk çeyreğinde 402 milyon dolarlık ihracat - Haberler

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Kahramanmaraş'tan yılın ilk çeyreğinde 402 milyon dolarlık ihracat

AA - Tunahan Akgün - Ekonomi
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Kahramanmaraş'tan yılın ilk çeyreğinde 402 milyon dolarlık ihracat

Kahramanmaraş'tan yılın ilk 3 ayında 402 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'tan yılın ilk 3 ayında 402 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, gazetecilere, Kahramanmaraş'ın sanayi ve ticaret kenti olduğunu söyledi.

Mart ayı ihracatının umdukları şekilde gerçekleştiğini dile getiren Balcıoğlu, kentin üreten sanayici iş insanlarına teşekkür etti.

Kentin ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre arttığını dile getiren Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş ihracatı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 150 milyon dolar oldu. 150 milyon dolar, bizim Cumhuriyet tarihinde bir ayda yaptığımız en yüksek ihracat.. Bundan dolayı mutlu ve gururluyuz. Emeği geçen herkese iş insanlarımıza çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş ihracatı 2022 ocak-mart döneminde yüzde 26 artışla 402 milyon dolara ulaştı. Bu rakamla da biz Türkiye sıralamasında ihracatta 16. sırada yerimizi koruyoruz."

AA / Tunahan Akgün - Ekonomi

Kahramanmaraş, İhracat, Türkiye, Mart, Ekonomi, Haberler

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