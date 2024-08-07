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Kahramanmaraş'ta Sumak Ekşisi Hasadı Başladı

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Kahramanmaraş'ın coğrafi tescilli ürünü sumak ekşisinin hasadı başladı. Hasat edilen sumak, ekşisi yapılarak sofralarda yerini alıyor.

Kahramanmaraş'ın coğrafi tescilli ürünü sumak ekşisinin hasadı başladı. Hasat edilen sumak, ekşisi yapılarak sofralarda yerini alıyor.

Kahramanmaraş'ta kadınların kışlık tükettikleri tescilli ürün sumak ekşisinin yolculuğu başladı. Sumak ekşisi, özellikle Kahramanmaraş'ta her evin mutfağında yerini alıyor. Geleneksel yemeklerde sıkça kullanılan bu lezzet, sadece yöre halkı tarafından değil, Türkiye'nin birçok yerinde de büyük ilgi görüyor. Dağlarda, bağ-bahçe kenarlarında kendiliğinden biten su istemeyen sumak ekşisinin son yıllarda örtü altı seralarda çiftçilere gelir kapısı olmak üzere fide üretimi de başladı. İl genelinde yaklaşık 20 bin dekarlık alanda hasadı yapılan sumak ekşisi, özellikle dolma, salata ve sarma türü yemeklerde tercih ediliyor. Ayrıca, geleneksel yöntemlerle yapılan hasat ve üretim süreçleri de sumak ekşisinin benzersiz lezzetini korumasını sağlıyor.

Kahramanmaraş'ta hemen hemen her yerde yetişen sumak ekşisi hasadı, bu yıl da büyük bir coşkuyla başladı. Sumak ekşisi, bölgede "Akıt" ve "Kül" olarak bilinirken, değirmende çekilen çekirdek kısmı da büyük bir değer taşıyor. Ürünün, Temmuz ayının başı Ağustos ayının sonuna kadar da hasadı yapılıyor.

"Çok şifalı bir üründür"

Hasat edilen sumağı ekşi yaptıklarını söyleyen Gonca Yağlıca, "Sumak ekşisinin önce yaprakları ayrılır. Annem 3 farklı kaba su koyar, ekşiye de 3 kez duş aldırırdı. Bunlar yarım saat bekleterek sulardan geçirilir. Daha sonra hepsini bir süzüp cam gibi olması için temiz torbadan süzülürdü. Güneşe sermeye bırakırız. Her gün biraz daha koyulaşır. Koyulaşınca kavanozlara bırakılır. Bu ürün ekilmez, gübrelenmez ve sulanmaz doğal olarak yetişir ve çok kıymetlidir. Özellikle Maraş dolmasının tadıdır. Birçok yemeğimiz de rahatlıkla kullanılır. Her Maraşlının evinde olan 'ekşi akıtıdır' çok şifalı bir üründür" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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