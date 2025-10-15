Haberler

Kahramanmaraş'ta Şeker Pancarı Söküm İşlemleri Başladı

Kahramanmaraş'ta Şeker Pancarı Söküm İşlemleri Başladı
Kahramanmaraş'ta şeker pancarı üreticileri, hasatta önemli bir aşama olan söküm işlemlerine başladı. Tohumların toprakla buluşmasından sonra, modern yöntemlerle gerçekleştirilen söküm işlemi, üreticilerin önemli bir gelir kaynağını oluşturuyor.

Birçok ilde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta şeker pancarı üreticinin önemli gelir kapıları arasında yer alıyor. Afşin ilçesinde de her yıl olduğu gibi bu sene de ekim yapan üreticiler hasada başladı. Tohumun toprakla buluşmasından söküm aşamasına kadar birçok aşamadan geçen şeker pancarının hasat edildikten sonra fabrikalara gönderildiği belirtildi.

Şeker pancarı sökümü mesaisinin devam ettiğini belirten üretici Mehmet Çobanbeyli, "Tohumun toprakla buluşmasından söküm aşamasına kadar birçok aşamadan geçerek hasadını yapmaya başladık. Sulamasından, gübresine kadar her şeyi zamanında yapıyoruz. Verimini bol alıyoruz. Eskiye göre çiftçilik şimdi daha kolay olduğuna inanıyorum. Elle yapılan ve onlarca insanın günlerce yaptığı işi bugün makinelerle saatler içinde yapıyoruz. Sökümünü yaptığımız şeker pancarını kamyon ve traktörlere yükleyerek şeker fabrikasına teslim ediyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
