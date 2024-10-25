Kahramanmaraş'ta Şeker Pancarı Hasadı Başladı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, şeker pancarı hasadı başladı. Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, çiftçilerin yağmurlama ve damlama sulama sistemine geçtiğini, bu nedenle rekoltenin yüksek olduğunu söyledi.

Elbistan Ovası'nda yaklaşık 2 bin çiftçinin mart-nisan aylarında toprakla buluşturduğu şeker pancarı tohumlarının büyümesi ile hasat da başladı. Makinelerle hasadı yapılan şeker pancarları, kamyon ve traktörlerle şeker fabrikasını taşınıyor. Makinelerin girmediği yerlerde de çiftçiler, 'Dirgen' ismini verdikleri geleneksel tarım aletleri ile pancar sökümü yapıyor.

'GEÇEN SENEYE GÖRE REKOLTEMİZ YÜKSEK'

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, Elbistan'ın tarımda önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Bu yıl çiftçilerin sulama sisteminde değişikliğe gittiğini, bunun da rekolteyi geçen yıla oranla yaklaşık 100 bin ton artırdığını kaydeden Bulut, "Bu sene Elbistan'da 2 bin çiftçimizle 60 bin dekar alana pancar ektik. Tahmini rekoltemiz, 500 bin ton. Tabii geçen seneye göre rekoltemiz yüksek. Geçen sene 400 bin ton civarında pancar işlenmişti. Bu sene fazla olmasının nedeni ise çiftçilerimizin yağmurlama, damlama sulama sistemine geçmesinden dolayı. Geçen yıl topraklar salma suyla sulandığı için verim düşüktü. Bu sene kırsal kesimlerde yağmurlama, damlama sistemi verimi artırdı" diye konuştu.

'50 BİN TON CİVARINDA ŞEKER ÜRETECEĞİZ'

Rekolte artışının fabrikadaki şeker üretimine de yansıyacağını kaydeden Bulut, "Şeker pancarı rekoltemizin bu yıl yaklaşık 100 bin ton artması, doğal olarak fabrikada üretilecek olan şekere de olumlu yansıyacak. Şeker üretimimiz geçen sene 40 bin tona ulaşmamıştı ama bu sene rekoltenin yüksek olmasıyla 50 bin ton civarında şeker üreteceğiz inşallah" dedi. Çiftçilerden Resul Gerek ise verimden memnun olduklarını söyledi. Gerek, ürettikleri her bir şeker pancarının 7-8 kilo geldiğini ifade etti.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)