Kahramanmaraş'ta Şeker Pancarı Hasadı Başladı

Kahramanmaraş'ta çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından biri olan şeker pancarının tarladan sofraya uzanan yolculuğu başladı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Pazarcık ve Türkoğlu ilçesinde ekili arazilerdeki en önemli tarım ürünleri arasında yer alan şeker pancarı, hasat edilerek fabrikalara gönderiliyor.

80 bin dekar alandan üretilen pancardan il geneli 518 bin ton pancar elde edilirken, hasadı başlayan ve fabrikalarda alımı yapılarak işlenen pancardan 71 bin ton kristal şeker üretimi bekleniyor.

Şuana kadar pancarların yüzde 50'sinin sökümü gerçekleşerek fabrikaya taşınması sağlanırken kristal şeker üretimine başlandı.

Yaklaşık 2 bin çiftçinin ürettiği pancarlardan kent ve ülke ekonomisine çok ciddi gelir elde ediliyor. - KAHRAMANMARAŞ