Kahramanmaraş'ta Salça Yapımı İçin Pazarlar Dolup Taşıyor

Salçalık domates ve biberler tezgahlarda

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta salça yapım mevsiminin gelmesiyle birlikte pazar yerlerinde salçalık domates ve biberler tezgahlardaki yerini aldı.

Kahramanmaraş'ta Eylül ayının gelmesiyle birlikte kış hazırlıkları başladı. Hasat sezonunun başlamasının ardından salçalıklarını kışın mutfaklarına taşımak isteyen vatandaşlar, salça malzemeleri alımına başlarken, kış hazırlıklarına başlayan vatandaşlar pazar yerlerine akın etti.

Salça yapımında kullanılan salçalık domatesin kilosu 7,5 ila 8 TL arasında tezgahlarda yerini alırken, kapya biberlerinin kilosu ise 24 TL'den alıcı buluyor. Salçalık domates ve kapya biberinin geçen hafta da aynı fiyattan satışa sunulduğunu belirten pazarcı esnafı, fiyatların ucuzlamayacağını belirtti.

Kahramanmaraş'ta uzun yıllardır pazarcılık yapan Sadullah Kalın, vatandaşların şu anda salçalıklara büyük rağbet gösterdiğini söyledi. Alışverişlerin beklendiği gibi yoğun geçtiğini söyleyen pazarcı esnafı Kalın, "Şu an için memnunuz satışlarımız iyi. İnsanlar salçasını yapıyor, kurusunu yapıyor, konservesini yapıyor. Vatandaş yoğun göründüğü gibi. Alışverişler güzel ve sıkıntı yok şuan için" dedi.

Bir diğer pazar esnafı Uğur Karakaya ise, "Domates şu an 7 lira, kasa ile alana 7 liradan satıyoruz, perakende ise 8,5 TL. Yani şu anda fiyatlar iyi de alımlar depremden dolayı yarı yarıya düştü. İnsanlarımızın çoğu gitti çoğu da öldü. Bu depremden dolayı toprak oynadığı için malzemelere de vurdu. Deprem dolayısı ile malzemeler de kalitesiz çıkıyor" diye konuştu.