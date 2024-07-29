Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Modern Tarım Aletleriyle Ayçiçeği Hasadı Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta modern tarım aletleriyle üretimi yapılan çerezlik ve yağlık ayçiçeğinde hasat dönemi başladı. İl genelinde 30 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor.

Kahramanmaraş'ta modern tarım aletleriyle üretimi yapılan çerezlik ve yağlık ayçiçeğinde hasat dönemi başladı. İl genelinde 30 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor.

Kahramanmaraş'ta TİGEM'den kiralanan 20 bin dekarlık arazinin 16 bin dekarı sazlık ve bataklık olduğu için kullanılamıyordu. Modern tarım aletleri ve ekipmanları, aynı zamanda su tasarrufu sağlayan sulama sistemleri sayesinde çevreye duyarlı üretim faaliyetleri gerçekleştirdi. 16 bin dekarlık alan da tarıma elverişli hale getirilerek, toplamda 20 bin dekarlık alanda üretim başladı. Lazer sistemiyle tüm arazinin tesviyesi yapılıp drenajlar açılarak motopomplar kuruldu. Arazi ıslah çalışmalarında, Amerika'dan modern sulama sistemi getirtildi.

2024 yılı sezonunda bölgeye çerezlik ayçiçeği, mısır, buğday, pamuk ve soya ekimi yapıldı. 20 bin dekarlık alanın 4 bin dekarına ayçiçeği ekimi yapılıp hasadına da başlandı. Ayçiçeğinden dekarda 500 kilogram rekolte bekleniyor. İl genelinde 70 bin dekar ekilen alandan 30 bin ton ayçiçeği rekoltesi beklendiği öğrenildi.

Tarım üreticisi Mehmet Özsoy da, "Bu alan 20 bin dönümdü önceden 6 bin dönüm kullanılıyordu ve bataklıktı. Burayı ıslah edip 20 bin dönümü tarıma açtık. Modern sulama ile tarlalarımızı suluyoruz. Şu anda burada buğday, ayçiçeği, soya ve mısır üretimi yapıyoruz. Ayçiçeği ilk kez ektik hasadını yapıyoruz 500 kilogram gibi görünüyor. Pamukta beklentimiz 500 civarında. Soyada ikinci ürün 250 kilogram beklentimiz var. Ürünlerimizi Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kahramanmaraş Ekonomi Güncel Haberler

İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı

İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı

 Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

 AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki

AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki

Bakmadan Geçme

BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajların doluluk oranı yüzde kaç? Barajların aktif doluluk oranı nedir? Türkiye- Hollanda maçında ilk seti kim kazandı? Türkiye- Hollanda maçı nerede yayınlanıyor? A101 AKTÜEL KATALOĞU 29-31 TEMMUZ | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Zehra Güneş neden oynamıyor? Türkiye- Hollanda maçında Zehra neden yok? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Bu yıl DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? DGS sonuçları sorgulama ekranı! YKS 2024 tercihleri ne zaman açıklanacak? 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tayfur Bingöl hangi takıma gidiyor? Tayfur Bingöl Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Melissa Vargas kimdir? Melissa Vargas kaç yaşında, nereli? MasterChef 15. yarışmacı kim oldu? 28 Temmuz Masterchef ana kadrosuna kim girdi? İsrailli bakan ne paylaştı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kime benzetti, olay ne? 2024 KYK YURT BAŞVURU TARİHİ | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar iptal mi? Vatandaşlar ülkelerine geri çağırıldı! Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora kaç yaşında ve nereli? Aslıhan Malbora'nın oynadığı dizi ve filmler! FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2024 Temmuz ayı FED faiz kararı ne olur? KPSS AÇIKLANDI MI? KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Banu Alkan'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti

Banu Alkan'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title