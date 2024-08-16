Kahramanmaraş'ta Kırmızı Biber Hasadı Başladı

Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli tescilli ürünü kırmızı biberin tarladan hasadı yapıldıktan sonra salça yolculuğu telaşı başladı.

Kahramanmaraş'ın verimli arazilerinde üretilen biberin hasadına başlandı. Kırmızı ve salçalık biber olarak üretilen coğrafi işaretli üründe salça telaşı da hız kazandı. Tarladan tek tek toplanıp çuvala doldurulan biber direk satıcılara ulaştırılıyor. Lezzet ve emeğin karşılığı olarak bilinen biber salçası kış boyu tüketiliyor. Veysel Sümbül, "Kışlık salçamızı yapıyoruz. Önce biberler temizleniyor biz de kendi evimizde yapıyoruz hazır tüketmiyoruz" dedi.

Cuma Gençtürk, "Biberin kilogramı 17 lira, makinede çekimi 4 lira. Bu süreç kentimizde 2 ay devam eder. Biz de vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ