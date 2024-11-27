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Kahramanmaraş'ta Hurma Fiyatları Üreticide 25, Markette 80 Lira

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Kahramanmaraş'ta hurma hasadı devam ediyor. Üretici fiyatı 25 lira iken, marketlerde 80 lira. Bölge çiftçileri hasat sevinci yaşarken, ürünlerin yoğun talep gördüğü bildiriliyor.

Bahçede 25, markette 80 lira

Kahramanmaraş'ta üretilen hurma üretici de kilosu 25, markette 80 lira

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta hurma hasadı devam ederken, hurmanın fiyatı üreticide 25, markette 80 liradan alıcı buluyor.

Onikişubat ilçesi Avcılar Mahallesi Çınarlıbucak mevkiindeki bahçelerde üretilen hurma iriliği ve lezzeti ile dikkat çekiyor. Ayva ve ceviz üretiminin yanı sıra hurma üretimi de yapılan bölgede çiftçilerin hasat sevinci başladı.

Hasat sırasında büyük bir özenle toplanan hurmalar, kasalara alınarak satışa sunuluyor. Hem ilçe merkezinde hem de çevre illerde yoğun talep gören hurmalar, bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor.

Üretici Veysel Avcı, "Bu yıl verimde düşüklük var beyaz sinekten dolayı. Kalite olarak çok güzel ürün iç pazara satılıyor. Ürün hem sofralık hem de kurutmalık olarak tüketiliyor. Fiyatlar bu yıl biz 25 liradan verdik şuanda marketlerde 70-80 liradan satıldığını duydum" dedi.

Hatice Kayaalp, "Ürün hasadı çok güzel yorucu olsa da hoşumuza gidiyor. Hurmayı soyup sıcak suya batırıp ip ile asıp kurutabilirler yaş ve kuru olarak tüketilir" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta Hurma Fiyatları Üreticide 25, Markette 80 Lira
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Ekonomi
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