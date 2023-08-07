Kahramanmaraş'ta Genç Çilek Üreticisi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki genç, ailesiyle birlikte çilek üretimine başladı ve hedef olarak üretim tesisi kurmayı planlıyor. Organik üretim yapan genç çiftçi, çileğin kurusu, sirkesi ve turşusu için projeler hazırlıyor ve köyünün adını duyurmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş'ta 22 yaşındaki genç, köyünde ailesiyle birlikte çilek üretimine başladı, kendine hedef olarak da üretim tesisi kurmayı koydu.

Türkoğlu ilçesi Çakıroğlu Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Ayşe Kaplan, ailesiyle birlikte çilek üretmeye başladı. Çileğin kurusu, sirkesi ve turşusu için projeler de hazırlayan Kaplan, birikim yapıp hem fikirlerini gerçeğe dönüştürmek hem de köyünün ve şehrin adını duyurmayı istiyor.

Organik üretim yaptıklarını belirten Ayşe Kaplan, "Çilekle uğraşıyorum. Üretim yapıyorum. Babama yardım ediyorum yaz boyunca, aynı şekilde kendi üretimimi yapıyorum. Biz burada organik üretim yapıyoruz. Hiç ilaç yok. Buraya çalışmak için sabahtan geliyoruz. Sabah saat 07.00'de tarlaya girip, saat 16.00'da bırakıyoruz. Bazen ben saat 20.00'e kadar da çalışabiliyorum. Babama sulama konusunda yardımcı oluyorum. Hem de içindeki yabani otlardan temizliyoruz. Çileği günlük olarak sulamamız gerekiyor. Sulanmazsa olmuyor. Köyümüzde su sıkıntımız var. Bu konuda yetkililere sesleniyorum su konusunda bize yardımcı olsunlar" dedi.

Hedefinin çilek üretim firması kurmak olduğunu anlatan Kaplan, "Çileğin kurusu, sirkesi ve turşusu için projelerim var. Benim bu konuda desteğe ihtiyacım var. Ama ben bu projelerimi kendi imkanlarımla yapmayı düşünüyorum. Şu an birikim aşamasındayım. Çok büyük hayallerim var. Köyümüzün ve şehrimizin adını duyurmayı düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Bütün ihtiyaçlarını bu üretimden sağladığını dile getiren Kaplan, "İlk başta fiyatlarımız çok düşüktü ama şu an normal derecede ne yüksek ne düşük. Benim gibi hayalleri olan genç arkadaşlar hedefiniz için çabalayın. Çalışın, çabalayın ve hedeflerinize kısa zamanda ulaşırsınız. Yeter ki isteyin" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ