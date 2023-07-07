Kahramanmaraş'ta depremzedelere makine yardımı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle iş yerini kaybeden esnafa İnegöl Mobilyacılar Odası tarafından başlatılan "El ele" projesi kapsamında, makine yardımı yapıldı.

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Haziran'da deprem bölgesine gittiklerini, oradaki yıkıma şahit olduklarını belirtti.

Kahramanmaraş'ta sanayinin bulunduğu alana da gittiklerini, bir çok iş yerinin yıkıldığını gördüklerini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Bir esnafımız iş yerini kendi çabaları ile 90-100 metrekarelik prefabrikten yapmış. İş yerini ayağa kaldırmaya çalışmış. Kendisi ile sohbetimizde makinelerinin olmadığını söyledi. Biz de bu makineleri temin etmeye talip olduk. Sözümüzü tutmak için, arkadaşımızın işyerinin çalışması için biz İnegöl'de çalışma yapmaya başladık.

Gerekli olan bıçkı, yatar, daire frezeydi. Makinelerini aldık. Destek olan mobilyacılarımıza teşekkür ediyoruz. Bunun gibi birçok mobilyacı arkadaşımız var. İşlerini kurmak istiyorlar. Onların da dükkanlarını beraber kuralım. Ellerinde kullanmadıkları makineler varsa, yeni bir makine alıp vermek isteyenler varsa bizimle iletişime geçebilirler. Makinelerin alımından gönderilmesine kadar katkısı bulunan herkese yürekten teşekkür ediyorum."