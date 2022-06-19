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Kahramanmaraş'ta buğday hasadı başladı

İhlas Haber Ajansı - Halil Ulubey - Ekonomi
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Kahramanmaraş'ta buğday hasadı başladı Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte önemi iki kat artan buğdayın, Kahramanmaraş'ta hasadı başladı Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte önemi iki kat artan buğdayın, Kahramanmaraş'ta hasadı başladı.

Kahramanmaraş'ta buğday hasadı başladı

Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte önemi iki kat artan buğdayın, Kahramanmaraş'ta hasadı başladı

KAHRAMANMARAŞ - Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte önemi iki kat artan buğdayın, Kahramanmaraş'ta hasadı başladı.

Savaş ile birlikte önemi artan buğday, hasadı Çukurova'dan sonra Kahramanmaraş'ta da başladı. Geçen yıl bazı bölgelerde dekar başına 850-900 kilogram verim alınan buğdayda bu sene dekar başına 650-750 kilogram arasında verim bekleniyor. Kentte ekmeklik, makarnalık ağırlıklı ekilen buğdayların 7 ila 8.25 TL arasında satıldığı öğrenildi.

Geçen yıl 1 milyon 374 bin 383 dekar alandan, 553 bin 924 ton buğday rekoltesi gerçekleşen kentte bu sene bu oranın düşmesi bekleniyor. Türkiye'nin buğday ekiminde 14'üncü, üretiminde ise 9'uncu sırada olan Kahramanmaraş'ta ekim alanların artması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Çiftçi Ahmet Bozdağ, "Buğday hasadımıza başladık. Allah'ım herkese, bereketli güzel rızıklar nasip etsin. Rekolte 500-600 kilogram arasında. 50 kilogram atmamız gereken gübreyi 30 kilogram atabildik. O yüzden verim biraz düşük" dedi

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Ekonomi

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