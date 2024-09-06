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Kahramanmaraş'ta Baklavalık Fıstık Hasat Dönemi Başladı

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Kahramanmaraş'ta 25 bin dekarlık alanda üretilen ve bu yıl 30 bin ton rekolte beklenen baklavalık fıstıkta hasat dönemi başladı. Fıstık üreticileri, ağaçların altlarına branda açarak fıstıkları topluyor ve tesislere götürüyor. Hasat edilen fıstıkların bir kısmı pazarda satılırken, diğer kısmı baklava sektörüne satılıyor. Kahramanmaraş'ta üretilen fıstıkta bu yıl 25 bin dekarlık alandan 30 bin ton rekolte bekleniyor.

Kahramanmaraş'ta 25 bin dekarlık alanda üretilen ve bu yıl 30 bin ton rekolte beklenen baklavalık fıstıkta hasat dönemi başladı.

Kahramanmaraş'ta Kültür Meyveciliği Projesi çerçevesinde çiftçiye satılan 2B arazilerinde yetiştirilen fıstıkta hasat başladı. Pazarcık ilçesi Ganidağ, Ketiler, Yukarı ve Aşağı Mülk mevkiindeki köylerin geçim kaynağı olan fıstık rekoltesinde bu yıl geçen yıla oranla artış yaşandı. İşçiler, ağaçların altlarına branda açıp, dallardan elleriyle tek tek fıstıkları topluyor. Daha sonra fıstıklar çuvallara konularak traktörlere yüklenip, ayrıştırılmak üzere tesislere götürülüyor. Hasadı yapılan fıstıkların bir kısmı firik halinde Kahramanmaraş'ta pazarlanırken, diğer kısmı ise kurutulduktan sonra baklava sektöründeki üreticilere satılıyor. Kahramanmaraş'ta hem taze hem kuru olarak tüketilen fıstık tezgahlardaki yerini de alırken, geçen yıl kilosu 180 liraya kadar düşen kabuklu yaş fıstık, bu yıl tarlada 200 liradan alıcı buluyor. Kahramanmaraş'ta üretilen fıstıkta bu yıl il genelinde 25 bin dekarlık alandan 30 bin ton yaş fıstık rekoltesi bekleniyor.

Fıstık üreticisi Hüseyin Ekemen, "Pazarcık'ta üretilen fıstık bütün dünya ülkelerine dağılıyor. Ürünü önce sürüyoruz, ağaçların diplerini kazıyoruz. İlaçlama işlemi sonrası ürün hasat dönemi giriyor. Bazıları sergiler de kurutur, bazıları da kurutur. Sonra ürün buradan dağıtılır gider" dedi.

Tilkiler Mahalle Muhtarı Deniz Gürçalı ise fıstığın bölgelerinde yaygın bir ürün olduğunu belirterek, "Fıstık ilçemizin köylerinde çok üretiliyor ve ürünlerimiz Gaziantep komisyonculara veriyoruz. Bu bölge fıstığı Antep'e satıyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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