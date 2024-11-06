Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Ayva Hasadı Başladı

Kahramanmaraş'ta Ayva Hasadı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta ayva hasadı başlamış olup, lezzetli ve iri ayvaların iç pazara ve Rusya, Romanya gibi ülkelere ihraç edileceği bildiriliyor. 10 bin ton rekolte bekleniyor.

Kahramanmaraş'ta ayva hasadı başladı. Lezzeti ve iriliği ile dikkat çeken ayvalar, Kahramanmaraş ve bölge illerinin yanı sıra Rusya, Romanya ve Arap ülkelerine ihraç edilecek.

Onikişubat ilçesindeki Tedbirler, Avcılar, Şahinkaya ve Ilıca bölgelerinde ayva hasadı başladı. Bin 500 dönümlük arazide yetiştirilen ayvada 10 bin tondan fazla rekolte bekleniyor. İriliği ile dikkat çeken ayva, tadı ve rengi ile de müşterilerin ilgisini çekiyor.

Kahramanmaraş genelinde yumuşak çekirdekli meyve grupları içerisinde elmadan sonra en çok üretim potansiyeline sahip olan ayva, iç pazarın yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor.

Mikro özelliğe sahip havzada yetişen ayvalar ekolojik koşullara bağlı olarak kalite açısından oldukça yüksek albeniye sahip. Ortalama ağırlığı 400-600 gram olan ayvaların bölgede yetişen ağırlıklı çeşidi ise eşme. Ürün tüccarlar tarafından bahçeden 7 ila 10 lira arasında alıcı buluyor.

Mehmet Kayaalp, "Ürünler güzel memnunuz verim bakımından. Tüccarlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda Mersin'e gönderilen ürünün ilerleyen günlerde Rusya'ya gönderileceği yönünde" dedi.

Fatma Kayım, "Ayva üretiminden memnunuz ailemize yardıma geldik çok güzel" diye konuştu.

Güldane Kayaalp, "Ayva hasadı çok güzel adeta elma gibi, boğazına durmuyor. Ayvadan bolca reçel yapıyoruz ve kış boyu tüketiyoruz bereketli olsun" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

 Trump'ın seçim zaferi Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte yeni döneme dair tüm merak edilenler

Trump'ın seçim zaferi Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
Yerine kayyum atanan Ahmet Özer'in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi

Yerine kayyum atanmıştı! Belediyede işe aldığı 7 yakınının akıbetleri belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi DNA testi mi yaptıracak? SON DAKİKA: ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne? TRUMP KAZANDI MI? Amerika seçimlerini kim kazandı? ABD seçim sonuçları açıklandı! Ankaralı Turgut kaç yaşında öldü? Ankaralı Turgut kanser mi, ne kanseri? Ankaralı Turgut öldü mü? Ankaralı Turgut hastalığı ne, neden öldü? Beşiktaş- Malmö maçı ne zaman? Beşiktaş- Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda? Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Erhan Yazıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Erhan Yazıcıoğlu biyografisi! Masterchef 6 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? HARRIS Mİ ÖNDE? ABD Başkanlık seçiminde hangi aday önde? ABD seçim sonuçları! Simpsonlar, ABD seçimi hangi bölümde? Simpsonlar kimin kazanacağını bildi mi? (VİDEO İZLE)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.