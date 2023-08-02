Kahramanmaraş'ta Abbas inciri hasadı başladı

Kahramanmaraş'ın coğrafi tescilli ürünü 'Abbas inciri'nin hasadı başladı. Bölgedeki 7 mahallenin geçim kaynağı arasında yer alan incir, bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü.

Merkez Onikişubat ilçesinin başta Cüceli, Fatmalı, Kurtlar ve Kızıldamlar gibi mahallelerinde yetiştirilen Abbas inciri, iriliği ve aroması ile tüketiciler tarafından büyük ilgi görüyor. 2019 yılında Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı başvuru ile Türk Patent ve Marka Kurumunca şehrin coğrafi işaretli ürünü olarak tescillenen incir, bölgede ailelerin de geçim kaynağı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla toplanma seviyesine gelen incirde hasat başladı. "Meyvelerin kraliçesi" olarak nitelendirilen Abbas inciri marketlerde 110 liradan satılırken, bahçede üreticiden 70 liraya alındığı öğrenildi.

Barajla incir bahçeleri genişledi

Cüceli Mahallesi'ndeki 6 dönüm bahçede üretim yapan Muhammed Kılıç, bölgenin sulama alanında yer aldığı için incir üretiminin de arttığını ifade etti. İncirin ülke ekonomisine katkı sağlaması için Kahramanmaraş'tan yurt dışına direkt uçuşlar yapılması ve bölgedeki boş arazilerin tapulaştırılarak tarıma açılması gerektiğini söyleyen Kılıç, "Cüceli, Önsen, Kurtlar, Fatmalı, Hacıağlar, Hacımustafa, Kızıldamlar mahallelerimiz incir üretiminde önemli bir yere sahip. Ürün ilk çıktığında 'yüz gördücülük' denir, hal pazarına 200 liradan giriş yaptı. Devamında 80 liraya, 70 liraya düştü. Marketlerde 100 lira ile 110 lira arasında kilogram fiyatı değişiyor. Bu bölgemizdeki incir alanlarımızın genişletilmesi lazım. Ülke ekonomisine ciddi katkı sunar. Bunun için de Kılavuzlu Barajımız yapıldı ve bu bölgemiz sulama alanında yer alıp, incir bahçelerimiz genişledi" dedi.

Yurt dışından da talep geliyor

Ağabeyi merhum Milletvekili İmran Kılıç'ın incirle ilgili bir hedef koyduğuna değinen Kılıç, "İncir alanlarının daha da genişletilip 5 bin 500 dönüm alan üzerinde yurt içinin haricinde yurt dışına da ihracat yapılmasıydı. Bu çerçevede vekilimiz Kurtlar ve Yalangoz bölgemizde Yalangoz Barajı'nı planlattı. Fatmalı bölgemizde de Fatmalı Barajı'nı planlatmıştı. Bu bölgelerin bir an önce yatırıma alınması, incir alanlarının genişlemesi açısından önemli. Depremden önce başlatılmış olan arazi tapulaştırılmasının da bir an önce sonuçlandırılması gerekiyor. Araziler boş kalıyor. Bunlar olduğu zaman ürünlerimizi de yurt dışına ihraç edebileceğiz. Hatta geçen yıl yurt dışından ihracatçı geldi ve her istediğinde 5-6 ton incir istemişti. Fakat o kadar büyük bahçeler olmadığı için ürün gönderememiştik. Bir isteğimiz de Kahramanmaraş havalimanının yurt dışı uçuşlarına açılması lazım. Herkesin ağzını tatlandıracağız. Bahçemizde incir ticari boyut kazanıyor ama bütün meyve türlerinden hepsi var. Satmıyoruz, gelen misafirlerimize ikram ediyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ