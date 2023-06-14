Kahramanmaraş'ta 3 Bin 591 Geçici İş Yeri Teslim Edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, depremlerin ardından kent için planlanan 4 bin 55 geçici iş yerinin 3 bin 591'inin tamamlandığını açıkladı. Dulkadiroğlu ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında inşa edilen 'Konteyner Çarşı' alanlarında yapımı tamamlanan iş yerlerinin kuraları çekildi. AFAD koordinasyonunda inşa edilen 16 geçici iş yerinin tahsisi için Divanlı Mahalle Muhtarlığı'nda gerçekleştirilen kura çekiminde 16 esnaf, geçici çarşıda iş yeri sahibi olmaya hak kazandı.

??????? Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat'taki depremlerin ardından kent için planlanan 4 bin 55 geçici iş yerinin 3 bin 591'inin tamamlanarak teslim edildiğini belirtti.

Dulkadiroğlu ilçesinde ekonomik hayatın normale dönmesi için yapılan çalışmalar kapsamında inşa edilen "Konteyner Çarşı" alanlarında yapımı tamamlanan iş yerlerinin kuraları çekildi.

İlçede, AFAD koordinasyonunda inşa edilen 16 geçici iş yerinin tahsisi için Divanlı Mahalle Muhtarlığı'nda gerçekleştirilen kura çekiminde 16 esnaf, geçici çarşıda iş yeri sahibi olmaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, deprem sonrası hayatın normale dönmesi için yoğun gayret gösterdiklerini, AFAD ve kardeş belediyelerin de destekleriyle şehre yeni geçici esnaf çarşıları kazandırmaya devam edeceklerini anlattı.

Güngör, şunları kaydetti:

"Bir yandan geçici barınma merkezlerinin kurulumu sürerken bir yandan da kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası devam ediyor. Süreçler sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Esnafımızı rahatlatmak için ilimiz genelinde planlanan 4 bin 55 geçici iş yerinin 3 bin 591 adedi tamamlandı ve teslim edildi. Şehir merkezimizde 2 bin 436 geçici iş yeri planlandı, bunun 2 bin 222'si bitirildi ve hizmete sunuldu. Burada hedefimizi tamamlama oranımız yüzde 91. AFAD ve kardeş belediyelerimizin de destekleriyle bu süreci yürütüyoruz. Geçici iş yerlerinde esnaflarımızın faaliyetlerini sürdürmesi bizlere mutluluk veriyor. İhtiyaç halinde yeni alanlar oluşturmaya devam edeceğiz."