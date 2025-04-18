Kahramanmaraş'ın Turizm Potansiyeli Artıyor

Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kesişim noktasında yer alan, tarihi zenginliği, doğal güzellikleri, inanç turizmi, kültürel mirası ve gastronomisiyle öne çıkan Kahramanmaraş'ın turizm rotalarına eklenmesi için çalışma yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının iç turizmde destinasyon çeşitliliğini artırmak hedefiyle başlattığı şehir tanıtımlarının yeni durağı Kahramanmaraş oldu.

Bu kapsamda "Türk Hava Yolları ve Turizm Paydaşları Lansman Toplantısı" ile "Kahramanmaraş'ta Turizmin Geleceği ve Farkındalığı" konulu panel, yarın kentte düzenlenecek.

Turizm sektörünün temsilcileri ile ulusal ve uluslararası basın mensupları, üç günlük programda Başkonuş Yaylası, Andırın Yaylaları ve tarihi kaleleri, Menzelet Gölü, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Germanicia Mozaikleri, Ali Kayası Cam Terası gezecek, doğa yürüyüşünün ardından Kahramanmaraş mutfağını tanıyacak.

"Bütün bu zenginlikleri sahip olduğu turizm potansiyelini de ortaya koyuyor"

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın turizm potansiyelini üst seviyeye çıkartmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Pek çok yönüyle öncü ve örnek şehir Kahramanmaraş'ı geniş katılımlı toplantıda ele alacaklarını belirten Kirişci, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş'ın tabiatı, kültürü, edebiyatı ve sanatı, bütün bu zenginlikleri sahip olduğu turizm potansiyelini de ortaya koyuyor fakat bu farkındalığı sağlayacak bu işte vizyonu da belki güncellemek adına bunları da tartışacağımız bir toplantı olacak. Bu toplantıya Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ve bütün Türk Hava Yollarının ilgili ekipleri katılım sağlayacak. Temel amacımız da turizm destinasyonu olabilecek böyle bir potansiyeli olan bir şehre hava yoluyla ulaşımı sağlamak."

Kirişci, Türk Hava Yolları uçaklarındaki Skylife dergisinde, broşür ve tanıtım filmlerinde Kahramanmaraş'ın öne çıkan tarihi ve turizm zenginliklerinin yer alacağını, bu sayede kentin dünyaya açılmasını hedeflediklerini söyledi.

Kentin turizm, kültürel ve tarihi zenginliklerine dikkati çeken Kirişci, Kahramanmaraş'ın saray mutfağının da temsilcilerinden olduğunu, gastronomi yönünü ön plana çıkartmak için çalışmalar yapılacağını vurguladı.

"Edebiyatın başkenti" diye nitelendirilen Kahramanmaraş'ın değerlerinin sadece Türkiye'de değil uluslararası platformlarda da yerini alması gerektiğini belirten Kirişci, kentin gerek yerli gerek yabancı misafirleri ağırlayabilecek tüm donanımlara sahip olduğunu sözlerine ekledi.