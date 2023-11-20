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Kahramanmaraş İlçelerinde Depremlerden Sonra Pamuk Hasadı Sürüyor

Kahramanmaraş'ın İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen bölgeler olmasına rağmen pamuk hasadına devam ediyor. İlçelerdeki 10 mahallede 2 bin 500 dönüm alanda gerçekleştirilen pamuk hasadı, el veya makine yardımıyla yapılmaktadır. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, İslahiye'de bin 450 dönümde, Nurdağı'nda ise bin 50 dönüm alanda pamuk üretimi yapıldığını belirtti.