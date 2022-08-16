Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş ekonomi haberleri: Kahramanmaraş'ta dağıtılan biberde hasat başladı

Kahramanmaraş ekonomi haberleri: Kahramanmaraş'ta dağıtılan biberde hasat başladı

Ekonomi Haberleri

Kahramanmaraş haberleri: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma ve üreticiye destekleri çerçevesinde dağıttığı biberlerde hasat başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma ve üreticiye destekleri çerçevesinde dağıttığı biberlerde hasat başladı.

Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Onikişubat ve Türkoğlu'nda çiftçilere dağıtılan 2,5 milyon adet biber fidesinde hasat heyecanı başladı. Çiftçilere yüzde 80 hibe ile sağlanan coğrafi işaretli 'Kahramanmaraş Kırmızı Biberi' fide desteği, geleneksel ürünün üretim hacminin artırırken; üreticiye de önemli bir katkı sağlıyor.

Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan üreticilere sağlanan fide desteğiyle ilgili yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin yanındayız. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz 'Kahramanmaraş Kırmızı Biberi' fidesi desteğimiz 3 yılda toplamda 6,5 milyona ulaştı. Bu ürünümüzün her geçen yıl katma değerini ve pazar payını artırmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kahramanmaraş Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title