Kahovka Hidroelektrik Santralinin Yıkılması Ukrayna Ekonomisine 2 Milyar Dolar Zarar Verdi

Kiev Ekonomi Okulu ve devlet kurumları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Kahovka hidroelektrik santralinin ve barajının yıkılması Ukrayna ekonomisine en az 2 milyar ABD doları tutarında doğrudan zarar verdi. Araştırma, konut, toplumsal sektörler, enerji sektörü, ulaşım altyapısı ve tarım gibi alanlarda meydana gelen zararları detaylandırdı.

KİEV, 1 Temmuz (Xinhua) -- Kiev Ekonomi Okulu ve devlet kurumları tarafından Cuma günü yayımlanan bir araştırmaya göre, Kahovka hidroelektrik santralinin ve barajının yıkılması Ukrayna ekonomisine en az 2 milyar ABD doları tutarında doğrudan zarar verdi.

Kiev Ekonomi Okulu'ndan yapılan açıklamada, "Yaşanan trajedi, konut ve toplumsal sektörlerin yanı sıra enerji sektöründe de önemli hasara yol açtı" denildi.

Olayın konut ve kamu hizmetleri sektörüne verdiği ekonomik zararın 960 milyon dolar olduğunu belirten araştırma, enerji sektörünün kayıplarının ise 624 milyon dolar olarak tahmin edildiğini bildirdi.

Araştırma, ulaşım altyapısına verilen zararın 311 milyon doları bulduğunu kaydetti.

Barajın yıkımının tarıma 25 milyon dolarlık doğrudan zarar verdiğini belirten araştırma, bölgedeki sulama sisteminin kaybı nedeniyle dolaylı zararın kayda değer olduğunun altını çizdi.

Araştırma, Kiev Ekonomi Okulu'nun analitik bölümü tarafından Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Ekonomi Bakanlığı ve Toplulukları, Bölgeleri ve Altyapıyı Geliştirme Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütüldü.

Kahovka hidroelektrik santrali barajı 6 Haziran'da yıkılmış, Ukrayna ve Rusya baraja yönelik saldırı nedeniyle karşılıklı suçlamalarda bulunmuştu.