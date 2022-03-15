Kağıtsız, evraksız tek tıkla Sodexo'lu olma imkanı - Haberler

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Kağıtsız, evraksız tek tıkla Sodexo'lu olma imkanı

AA - Furkan Gençoğlu - Ekonomi
 - Güncelleme:
Kağıtsız, evraksız tek tıkla Sodexo'lu olma imkanı

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, sözleşme platformunu yeniledi.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, sözleşme platformunu yeniledi.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, sözleşme sürecindeki tamamlanması gereken adımları yarıya indiren Sodexo, müşterilerine daha yalın bir deneyim sunmak için form alanlarını da tek sayfaya düşürdü.

Yüzde 100 dijital olan Online Sözleşme Platformu, firmalara kağıtsız, evraksız, tek tıkla Sodexo'lu olma imkanı sunuyor. Platform sayesinde şirketler; Sodexo hizmetlerini kolayca satın alabiliyor, çalışanlarını anında Sodexo dünyasına dahil edebiliyor.

Sodexo'nun yemek çözümü Restaurant Pass Mobil Kart için hizmet bedeli ödemiyor. Halihazırda yemek kartı ve kurumsal hediye platformu FlexoGift'in üyelerine ait çeklerin satın alınabildiği, Sodexo'lu olmanın en hızlı ve güvenilir yolu Online Sözleşme Platformu'nda çok yakında diğer Sodexo hizmetleri de satın alınabilecek.

Kullanıcılarına temassız ve hızlı bir online alışveriş deneyimi sunan Sodexo, Türkiye genelinde 20 binden fazla müşterisi, 80 bin noktadan oluşan üye iş yeri ağı ile her gün 1 milyondan fazla tüketiciye ulaşıyor.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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